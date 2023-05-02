Открылась регистрация на 3 км на трассе Царскосельского Марафона. Забег состоится 14 мая

Теги Бег Полумарафон любительский спорт Марафон Забег Календарь стартов Здоровье

Организаторы беговых событий Санкт-Петербурга PushkinRun открыли регистрацию на дистанцию 3 км на трассе Царскосельского Марафона. Забег пройдет 14 мая, предварительное время старта на 3 км – 14:00. 

Зарегистрироваться можно на сайте RussiaRunning, стоимость слота – 1500 рублей. 

Там же доступна регистрация на основную марафонскую дистанцию, на 21,1 км, на 11 км и на детские старты на 200 м и 1 км. 

Узнать дополнительную информацию о Царскосельском Марафоне можно на сайте PushkinRun. Следить за обновлениями организаторов можно в Telegram-канале или на странице ВКонтакте

 

 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий