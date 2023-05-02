Открылась регистрация на 3 км на трассе Царскосельского Марафона. Забег состоится 14 мая

Организаторы беговых событий Санкт-Петербурга PushkinRun открыли регистрацию на дистанцию 3 км на трассе Царскосельского Марафона. Забег пройдет 14 мая, предварительное время старта на 3 км – 14:00.

Зарегистрироваться можно на сайте RussiaRunning, стоимость слота – 1500 рублей.

Там же доступна регистрация на основную марафонскую дистанцию, на 21,1 км, на 11 км и на детские старты на 200 м и 1 км.

Узнать дополнительную информацию о Царскосельском Марафоне можно на сайте PushkinRun. Следить за обновлениями организаторов можно в Telegram-канале или на странице ВКонтакте.