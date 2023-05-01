Результаты Тутаевского полумарафона «Май. Мир. Молодость» 2023

В понедельник 1 мая в Тутаеве (город в Ярославской области) состоялся первый забег серии «Фармэко – Бегом по Золотому кольцу».

Для участия были доступны дистанции для любого уровня подготовки: 3 км, 10 км, 21,1 км, а также детские старты на 300 и 600 метров. Полумарафонскую дистанцию можно было также пробежать в формате эстафеты 4х5,275 км.

Главной особенностью забегов было преодоление препятствия в виде возвышенности «Черная гора». Это часть маршрута длиной 250 метров, расположенная под углом 40 градусов. Атлеты на дистанции 21,1 км преодолели гору четыре раза.

На всех участках трассы бегунов поддерживали местные жители.

Результаты победителей:

3 км, мужчины

1. Даниил Авдеев – 9:38

2. Сергей Володин – 10:22

3. Кирилл Попонин – 10:53

3 км, женщины

1. Светлана Белавина – 12:06

2. Елизавета Соколова – 12:26

3. Яна Сметанкина – 12:40

10 км, мужчины

1. Сергей Коткин – 33:20

2. Егор Карпов – 34:04

3. Артем Майоров – 35:28

10 км, женщины

1. Елена Скоблина – 40:02

2. Алина Рыбинкина – 42:57

3. Анастасия Соколова – 43:47

21,1 км, мужчины

1. Дмитрий Травкин – 1:16:03

2. Сергей Абрагимов – 1:16:13

3. Дмитрий Егоров – 1:17:19

21,1 км, женщины

1. Александра Бородинова – 1:24:55

2. Валентина Козлова – 1:28:41

3. Александра Любалина – 1:33:01

Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть на сайте RussiaRunning. Фотографии с забега можно найти в социальных сетях организаторов.