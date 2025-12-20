  • Спортс
Открылась регистрация на старты серии City Trail. Забеги в Москве и Подмосковье пройдут с мая по ноябрь

Организаторы Wild Trail опубликовали календарь забегов в Москве и Подмосковье и открыли регистрацию. На всех стартах доступны дистанции от 5 до 30 км.

24 мая – село Ромашково (Московская область)

21 июня – «Альфа-Битца» (Москва)

12 июля – Битцевский парк (Москва)

16 августа – «Лосиный остров» (Москва)

27 сентября – парк «Измайлово» (Москва)

1 ноября – парк X-Land (Московская область)

На дистанции участников ждут лесные тропинки и заросли, поля. 

Подробную информацию можно посмотреть на сайте организатора. Регистрация проходит на сайте MyRace.

Регистрацию на отдельные старты организаторы откроют чуть позже. Пока доступен вариант покупки абонемента на все забеги серии, стоимость составляет 21 000 рублей. После 23 декабря цена вырастет.

Следить за обновлениями можно в телеграм-канале организатора.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: City Trail
Wild Trail
Трейлраннинг
Календарь стартов
Забег
любительский спорт
Бег
