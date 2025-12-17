Австралийка Кэтрин Драйсдейл стала первой женщиной, которая выиграла Антарктический ледовый марафон
15 декабря на леднике Юнион прошел Антарктический ледовый марафон.
Австралийка Кэтрин Драйсдейл стала победительницей в абсолюте и первой женщиной, которая выиграла марафон. Бегунья финишировала со временем 3:48:43 и обогнала россиянина Дениса Назарова (3:54:49). Третьим прибежал бельгиец Руне Буйль.
Температура воздуха составляла -18 градусов.
Всего в марафоне приняли участие 52 бегуна. Результаты можно посмотреть на сайте организатора.
