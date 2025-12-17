  • Спортс
  • Австралийка Кэтрин Драйсдейл стала первой женщиной, которая выиграла Антарктический ледовый марафон
Австралийка Кэтрин Драйсдейл стала первой женщиной, которая выиграла Антарктический ледовый марафон

15 декабря на леднике Юнион прошел Антарктический ледовый марафон. 

Австралийка Кэтрин Драйсдейл стала победительницей в абсолюте и первой женщиной, которая выиграла марафон. Бегунья финишировала со временем 3:48:43 и обогнала россиянина Дениса Назарова (3:54:49). Третьим прибежал бельгиец Руне Буйль.

Температура воздуха составляла -18 градусов.

Всего в марафоне приняли участие 52 бегуна. Результаты можно посмотреть на сайте организатора.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: Runningmagazine
любительский спорт
Бег
Забег
Марафон
