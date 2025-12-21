0

На ультрамарафоне Mad Fox Ultra Invocation 2025 скончался атлет

21 декабря в Переславле-Залесском прошел ультрамарафон Mad Fox Ultra Invocation 2025.

В социальных сетях Running Heroes Russia организаторы сообщили, что во время прохождения дистанции K70 Mad Fox Ultra Invocation погиб атлет: «За несколько сотен метров до ПП1 Никульское атлет Александр Шейко неожиданно почувствовал себя плохо и потерял сознание. Мы получили информацию от участников, отреагировали немедленно и вызвали реанимацию. Александр незамедлительно был погружен в карету скорой помощи. Медики сделали всё возможное, но, к нашему огромному сожалению, своевременные реанимационные действия не привели к результату. Спасти атлета не удалось». 

Александру Шейко было 67 лет.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: Running Heroes Russia
