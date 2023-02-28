Казанский марафон перенесли. Новая дата проведения забега – 27-28 мая

Казанский марафон перенесли на неделю позже – теперь он состоится 27-28 мая. Ранее забег был анонсирован на 20-21 мая.

По словам организаторов, перенос связан с проведением в эти даты в Казани других мероприятий, из-за которых невозможно перекрыть автомобильное движение для бегунов.

Маршрут забегов остается прежним. Приобретенные ранее слоты автоматически переносятся на новую дату.

Регистрация на марафон продолжается на сайте TIMERMAN.