Казанский марафон перенесли. Новая дата проведения забега – 27-28 мая
Казанский марафон перенесли на неделю позже – теперь он состоится 27-28 мая. Ранее забег был анонсирован на 20-21 мая.
По словам организаторов, перенос связан с проведением в эти даты в Казани других мероприятий, из-за которых невозможно перекрыть автомобильное движение для бегунов.
Маршрут забегов остается прежним. Приобретенные ранее слоты автоматически переносятся на новую дату.
Регистрация на марафон продолжается на сайте TIMERMAN.
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