Опубликован календарь забегов в Зеленограде ZELRUN в 2026 году

Организаторы забегов в Зеленограде опубликовали календарь стартов в 2026 году.

18 апреля – Кросс «Спутник»

Май – Пивная миля

24 мая – Зеленоградский полумарафон

1 августа – Эстафета «Юность»

30 августа – «Зелран5к»

Регистрация на старты пока не открылась. Следить за обновлениями можно в телеграм-канале организатора .