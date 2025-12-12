Опубликован календарь забегов в Зеленограде ZELRUN в 2026 году
Организаторы забегов в Зеленограде опубликовали календарь стартов в 2026 году.
18 апреля – Кросс «Спутник»
Май – Пивная миля
24 мая – Зеленоградский полумарафон
1 августа – Эстафета «Юность»
30 августа – «Зелран5к»
Регистрация на старты пока не открылась. Следить за обновлениями можно в телеграм-канале организатора.
Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: Zelrun
