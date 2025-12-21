Константин Иванов и Елена Гагарина стали победителями дистанции 100 миль на ультрамарафоне Mad Fox Ultra Invocation 2025

20-21 декабря в Переславле-Залесском прошел трейловый ультрамарафон Mad Fox Ultra Invocation 2025. Атлеты соревновались на следующих дистанциях: 100 миль (165,2 км), 70 км, 40 км, 20 км, 10 км.

Результаты победителей и призеров:

100 миль, мужчины

Константин Иванов – 16:45:48 Кирилл Быков – 17:23:20 Антон Нестеренко – 17:31:13

100 миль, женщины

Елена Гагарина – 20:04:41 Вера Чекалина – 21:00:55 Ксения Семенова – 22:10:11

70 км, мужчины

Алексей Бабушкин – 6:25:57 Алексей Береснев – 6:29:29 Павел Гусев – 6:36:02

70 км, женщины

Елена Носкова – 7:35:38 Екатерина Кошкина – 8:04:19 Елена Сергеенко – 8:06:39

40 км, мужчины

Алексей Макалюкин – 2:50:30 Дмитрий Наконечный – 3:02:17 Андрей Жиндаев – 3:02:42

40 км, женщины

Наталья Мастеренко – 3:21:14 Ксения Логашова – 3:31:42 Наталья Нещерет – 3:32:41

20 км, мужчины

Олег Балацкий – 2:02:26 Дмитрий Хохлов – 1:53:47 Алексей Шорохов – 2:10:35

20 км, женщины

Виктория Калинина – 1:58:15 Елизавета Макаренко – 2:16:56 Мария Голубева – 2:15:51

10 км, мужчины

Алексей Быстров – 1:01:03 Алексей Шлепков – 1:01:18 Евгений Болдин – 1:02:19

10 км, женщины

Ксения Логинова – 1:05:33 Полина Данюк – 1:08:09 Елена Папижук – 1:10:16

Результаты всех участников можно посмотреть на сайте MyRaceResult .

На ультрамарафоне Mad Fox Ultra Invocation 2025 скончался атлет