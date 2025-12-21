Константин Иванов и Елена Гагарина стали победителями дистанции 100 миль на ультрамарафоне Mad Fox Ultra Invocation 2025
20-21 декабря в Переславле-Залесском прошел трейловый ультрамарафон Mad Fox Ultra Invocation 2025. Атлеты соревновались на следующих дистанциях: 100 миль (165,2 км), 70 км, 40 км, 20 км, 10 км.
Результаты победителей и призеров:
100 миль, мужчины
Константин Иванов – 16:45:48
Кирилл Быков – 17:23:20
Антон Нестеренко – 17:31:13
100 миль, женщины
Елена Гагарина – 20:04:41
Вера Чекалина – 21:00:55
Ксения Семенова – 22:10:11
70 км, мужчины
Алексей Бабушкин – 6:25:57
Алексей Береснев – 6:29:29
Павел Гусев – 6:36:02
70 км, женщины
Елена Носкова – 7:35:38
Екатерина Кошкина – 8:04:19
Елена Сергеенко – 8:06:39
40 км, мужчины
Алексей Макалюкин – 2:50:30
Дмитрий Наконечный – 3:02:17
Андрей Жиндаев – 3:02:42
40 км, женщины
Наталья Мастеренко – 3:21:14
Ксения Логашова – 3:31:42
Наталья Нещерет – 3:32:41
20 км, мужчины
Олег Балацкий – 2:02:26
Дмитрий Хохлов – 1:53:47
Алексей Шорохов – 2:10:35
20 км, женщины
Виктория Калинина – 1:58:15
Елизавета Макаренко – 2:16:56
Мария Голубева – 2:15:51
10 км, мужчины
Алексей Быстров – 1:01:03
Алексей Шлепков – 1:01:18
Евгений Болдин – 1:02:19
10 км, женщины
Ксения Логинова – 1:05:33
Полина Данюк – 1:08:09
Елена Папижук – 1:10:16
Результаты всех участников можно посмотреть на сайте MyRaceResult.
На ультрамарафоне Mad Fox Ultra Invocation 2025 скончался атлет