  • Константин Иванов и Елена Гагарина стали победителями дистанции 100 миль на ультрамарафоне Mad Fox Ultra Invocation 2025
Константин Иванов и Елена Гагарина стали победителями дистанции 100 миль на ультрамарафоне Mad Fox Ultra Invocation 2025

20-21 декабря в Переславле-Залесском прошел трейловый ультрамарафон Mad Fox Ultra Invocation 2025. Атлеты соревновались на следующих дистанциях: 100 миль (165,2 км), 70 км, 40 км, 20 км, 10 км. 

Результаты победителей и призеров:

100 миль, мужчины

  1. Константин Иванов – 16:45:48

  2. Кирилл Быков – 17:23:20

  3. Антон Нестеренко – 17:31:13

100 миль, женщины

  1. Елена Гагарина – 20:04:41

  2. Вера Чекалина – 21:00:55

  3. Ксения Семенова – 22:10:11

70 км, мужчины

  1. Алексей Бабушкин – 6:25:57

  2. Алексей Береснев – 6:29:29

  3. Павел Гусев – 6:36:02

70 км, женщины

  1. Елена Носкова – 7:35:38

  2. Екатерина Кошкина – 8:04:19

  3. Елена Сергеенко – 8:06:39

40 км, мужчины

  1. Алексей Макалюкин – 2:50:30

  2. Дмитрий Наконечный – 3:02:17

  3. Андрей Жиндаев – 3:02:42

40 км, женщины

  1. Наталья Мастеренко – 3:21:14

  2. Ксения Логашова – 3:31:42

  3. Наталья Нещерет – 3:32:41

20 км, мужчины

  1. Олег Балацкий – 2:02:26

  2. Дмитрий Хохлов – 1:53:47

  3. Алексей Шорохов – 2:10:35

20 км, женщины

  1. Виктория Калинина – 1:58:15

  2. Елизавета Макаренко – 2:16:56

  3. Мария Голубева – 2:15:51

10 км, мужчины

  1. Алексей Быстров – 1:01:03

  2. Алексей Шлепков – 1:01:18

  3. Евгений Болдин – 1:02:19

10 км, женщины

  1. Ксения Логинова – 1:05:33

  2. Полина Данюк – 1:08:09

  3. Елена Папижук – 1:10:16

Результаты всех участников можно посмотреть на сайте MyRaceResult.

На ультрамарафоне Mad Fox Ultra Invocation 2025 скончался атлет

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: MyRaceResult
