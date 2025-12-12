1 января в 12:00 по всему миру пройдет бесплатный «Забег обещаний».

Нужно пробежать 2026 метров, а на поле стартового номера написать обещание, которое даешь себе в новом году. Цель не обязательно должна быть связана со спортом.

В списке на сайте регистрации 142 города из разных стран, но пробежать забег можно из любой точки мира одному. Организаторы пришлют на почту стартовый номер.

В Москве забег пройдет в 19 точках, при регистрации можно посмотреть карту.

Следить за обновлениями можно в социальной сети ВКонтакте организатора .