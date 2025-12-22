0

Более 600 атлетов приняли участие в забеге «Здравствуй, Новый год»

21 декабря в Гатчине (Ленинградская область) пройдет забег «Здравствуй, Новый год». Участникам были доступны следующие дистанции: 1, 5, 10 и 30 км.

Результаты победителей и призеров:

30 км, мужчины

  1. Станислав Ледников – 1:46:40

  2. Вадим Фомин – 1:46:51

  3. Роман Точинов – 1:47:36

30 км, женщины

  1. Анна Чекалина – 2:05:51

  2. Александра Белова – 2:12:40

  3. Ольга Меланич – 2:17:27

10 км, мужчины

  1. Александр Рачинин – 33:26

  2. Олег Хаустов – 35:10

  3. Артур Андреев – 35:51

10 км, женщины

  1. Екатерина Резник – 39:28

  2. Полина Лапко – 44:18

  3. Ольга Михайлова – 45:34

5 км, мужчины

  1. Дмитрий Сойкка – 14:46

  2. Михаил Игушкин – 15:21

  3. Кирилл Воробьев – 16:26

5 км, женщины

  1. Валерия Гавриловец – 17:50

  2. Татьяна Куликова – 21:05

  3. Алена Паутова – 21:10

1 км, мужчины

  1. Даниил Мешалин – 3:01

  2. Алексей Хализов – 3:02

  3. Алексей Бакалин – 3:03

1 км, женщины

  1. София Цышкова – 3:16

  2. Александра Боярова – 3:23

  3. Варвара Ананьева – 3:29

Результаты всех участников можно смотреть на сайте O-time. Фотографии доступны на сайте MySportPhoto.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: O-time
