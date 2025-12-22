Более 600 атлетов приняли участие в забеге «Здравствуй, Новый год»

21 декабря в Гатчине (Ленинградская область) пройдет забег «Здравствуй, Новый год». Участникам были доступны следующие дистанции: 1, 5, 10 и 30 км.

Результаты победителей и призеров:

30 км, мужчины

Станислав Ледников – 1:46:40 Вадим Фомин – 1:46:51 Роман Точинов – 1:47:36

30 км, женщины

Анна Чекалина – 2:05:51 Александра Белова – 2:12:40 Ольга Меланич – 2:17:27

10 км, мужчины

Александр Рачинин – 33:26 Олег Хаустов – 35:10 Артур Андреев – 35:51

10 км, женщины

Екатерина Резник – 39:28 Полина Лапко – 44:18 Ольга Михайлова – 45:34

5 км, мужчины

Дмитрий Сойкка – 14:46 Михаил Игушкин – 15:21 Кирилл Воробьев – 16:26

5 км, женщины

Валерия Гавриловец – 17:50 Татьяна Куликова – 21:05 Алена Паутова – 21:10

1 км, мужчины

Даниил Мешалин – 3:01 Алексей Хализов – 3:02 Алексей Бакалин – 3:03

1 км, женщины

София Цышкова – 3:16 Александра Боярова – 3:23 Варвара Ананьева – 3:29

Результаты всех участников можно смотреть на сайте O-time . Фотографии доступны на сайте MySportPhoto .