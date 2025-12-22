Более 600 атлетов приняли участие в забеге «Здравствуй, Новый год»
21 декабря в Гатчине (Ленинградская область) пройдет забег «Здравствуй, Новый год». Участникам были доступны следующие дистанции: 1, 5, 10 и 30 км.
Результаты победителей и призеров:
30 км, мужчины
Станислав Ледников – 1:46:40
Вадим Фомин – 1:46:51
Роман Точинов – 1:47:36
30 км, женщины
Анна Чекалина – 2:05:51
Александра Белова – 2:12:40
Ольга Меланич – 2:17:27
10 км, мужчины
Александр Рачинин – 33:26
Олег Хаустов – 35:10
Артур Андреев – 35:51
10 км, женщины
Екатерина Резник – 39:28
Полина Лапко – 44:18
Ольга Михайлова – 45:34
5 км, мужчины
Дмитрий Сойкка – 14:46
Михаил Игушкин – 15:21
Кирилл Воробьев – 16:26
5 км, женщины
Валерия Гавриловец – 17:50
Татьяна Куликова – 21:05
Алена Паутова – 21:10
1 км, мужчины
Даниил Мешалин – 3:01
Алексей Хализов – 3:02
Алексей Бакалин – 3:03
1 км, женщины
София Цышкова – 3:16
Александра Боярова – 3:23
Варвара Ананьева – 3:29
Результаты всех участников можно смотреть на сайте O-time. Фотографии доступны на сайте MySportPhoto.