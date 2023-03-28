Открылась регистрация на полумарафон «Лужники». Он состоится 20 августа

На сайте «Бегового сообщества» открылась регистрация на забег «Лужники». Он состоится 20 августа в Москве.

Дистанция забега – 21,1 км. Маршрут проложен в один круг по набережным Москва-реки: Лужнецкой, Фрунзенской, Пречистенской, Кремлёвской, Москворецкой, Котельнической и другим. Трасса – плоское асфальтовое покрытие.

Принять участие в полумарафоне можно и в формате эстафеты.

Стоимость слотов – 2000 рублей. 21 мая цена повысится.

Зарегистрироваться, ознакомиться с маршрутом и узнать дополнительную информацию о полумарафоне можно на сайте организаторов «Беговое сообщество».