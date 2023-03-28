Открылась регистрация на полумарафон «Лужники». Он состоится 20 августа

Теги Бег Полумарафон любительский спорт Забег Календарь стартов Здоровье

На сайте «Бегового сообщества» открылась регистрация на забег «Лужники». Он состоится 20 августа в Москве. 

Дистанция забега – 21,1 км. Маршрут проложен в один круг по набережным Москва-реки: Лужнецкой, Фрунзенской, Пречистенской, Кремлёвской, Москворецкой, Котельнической и другим. Трасса – плоское асфальтовое покрытие. 

Принять участие в полумарафоне можно и в формате эстафеты. 

Стоимость слотов – 2000 рублей. 21 мая цена повысится.

Зарегистрироваться, ознакомиться с маршрутом и узнать дополнительную информацию о полумарафоне можно на сайте организаторов «Беговое сообщество».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий