Открылась регистрация на Минский полумарафон 2026

5-6 сентября в Минске (Республика Беларусь) пройдет полумарафон. Помимо основной дистанции 21,1 км, участникам также доступны следующие дистанции: 10, 5, 3 и 1,5 км.

Забеги состоятся по центральным улицам Минска.

Фан-забег и семейный старт проводятся бесплатно. Стоимость слота на полумарафон составляет 2727 рублей, на дистанции 10 км – 1909 рублей, на дистанции 5 км – 1363 рубля.

Регистрация проходит на сайте организатора .

Все про Минский полумарафон. Рассказывают участники забега