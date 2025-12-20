Опубликован календарь забегов и велогонок «Высшей Лиги» на 2026 год

Организаторы забегов и велогонок «Высшая Лига» опубликовали спортивный календарь на 2026 год. Регистрация на многие старты уже открыта.

1 января – Новогодний забег (Краснодар, дистанции от 2,6 до 26 км)

22 февраля – Hard Run (Краснодар, дистанции от 5 до 50 км)

8 марта – Beauty Run (Краснодар, дистанция 2 км)

3-4 апреля – велогонка «Сириус Автодром» (Сириус, Краснодарский край, дистанции 1 лье (5,5 км) и 10 лье (55,5 км))

5 апреля – забег «Сириус Автодром» (Сириус, Краснодарский край, дистанции от 2,3 км до 42,2 км)

9-11 мая – велогонка «Три горы» (Красная Поляна, Сочи, дистанции 5, 14 и 73 км)

14 июня – «Суворов Трейл» (Усть-Лабинск, Краснодарский край, дистанции от 2 до 2 км)

6 сентября – международный Когалымский полумарафон (Когалым, Ханты-Мансийский автономный округ, дистанции от 2,5 км до 21,1 км)

18-20 сентября – велогонка «Три горы Осень» (Красная Поляна, Сочи, дистанции 10, 14 и 73 км)

27 сентября – Донской марафон (Ростов-на-Дону, дистанции от 3 до 42,2 км)

11 октября – забег «Город» (Краснодар, дистанции от 3 до 10 км)

1 ноября – «Сочи Марафон» (Сочи, дистанции от 5 до 42,2 км)

