Дмитрий Неделин выиграл марафон в Италии с рекордом трассы

21 декабря в городе Пиза (Италия) прошел марафон.

Российский атлет Дмитрий Неделин выиграл марафон с рекордом трассы (2:12:25). Предыдущий лучший результат был установлен в 2015 году.

Второе место занял Мохамед Чаабуд из Марокко (2:19:21), третье – Адам Глоговски из Польши (2:21:17).

В начале декабря Неделин бежал в Валенсии на рекорд Росии, но сошел с дистанции 28-м км из-за проблем с печенью.