Дмитрий Неделин выиграл марафон в Италии с рекордом трассы
21 декабря в городе Пиза (Италия) прошел марафон.
Российский атлет Дмитрий Неделин выиграл марафон с рекордом трассы (2:12:25). Предыдущий лучший результат был установлен в 2015 году.
Второе место занял Мохамед Чаабуд из Марокко (2:19:21), третье – Адам Глоговски из Польши (2:21:17).
В начале декабря Неделин бежал в Валенсии на рекорд Росии, но сошел с дистанции 28-м км из-за проблем с печенью.
Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: Tukituk tut
