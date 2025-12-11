Открылась регистрация на старты серии «Фармэко – Бегом по Золотому кольцу – 2026». Впервые пройдет марафон
Организаторы серии «Фармэко – Бегом по Золотому кольцу – 2026» опубликовали календарь забегов и открыли регистрацию.
Беговой сезон откроется 1 мая в Тутаеве полумарафоном «Май. Мир. Молодость». Участникам доступны следующие дистанции: 3, 5, 10, 21,1 км (можно преодолеть в составе эстафетной команды).
17 мая в Мышкине состоится полумарафон «По шести холмам» на дистанциях 3, 5, 10 и 21,1 км.
31 мая в городе Переславль-Залесский впервые пройдет марафон «Александровские вёрсты». Также атлеты будут соревноваться на дистанциях 21,1, 10, 5 и 3 км.
12 июня в Костроме на полумарафоне «Здорово, Кострома!» помимо основной дистанции 21,1 км, участники также преодолеют дистанции 10, 5 и 3 км.
28 июня в Угличе состоятся забеги «Волжский берег» на дистанциях 21,1, 10, 5 и 3 км.
11 июля в городе Сергиев Посад пройдут забеги на дистанциях 21,1, 10 и 5 км. Регистрация на полумарафон «Сергиевым путём» доступна на сайте RussiaRunning.
8 августа в Рыбинске участники будут соревноваться на полумарафонской дистанции, а также на дистанциях 10, 5 и 3 км. Забеги пройдут вечером.
23 августа состоится полумарафон «Ростов Великий». Помимо основной дистанции, доступны 10, 5 и 3 км.
13 сентября в Ярославле пройдет полумарафон «Золотое кольцо». Участникам доступны дистанции 3, 5, 10 и 21,1 км.
Завершают сезон организаторы стартом «Моя столица». 3-4 октября в Москве состоятся забеги на дистанциях 5, 10 и 21,1 км.
Также будет организован ночной забег в Ярославле. Регистрация откроется чуть позже. Следить за обновлениями можно в телеграм-канале «Фармэко – Бегом по Золотому кольцу – 2026».