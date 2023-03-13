Опубликован календарь серии благотворительных забегов Samarkand Marathon. Старты пройдут с июня по ноябрь

Организаторы серии благотворительных забегов Samarkand Marathon опубликовали даты стартов этого сезона. Забеги пройдут с июня по ноябрь.

4 июня – ZAAMIN ULTRA

– ZAAMIN ULTRA 26-августа – BUKHARA NIGHT RACE

– BUKHARA NIGHT RACE 30 сентября - 1 октября – SKY CAMP BO’STONLIQ

- – SKY CAMP BO’STONLIQ 5 ноября – SAMARKAND MARATHON

Регистрация на забеги откроется позже. Следить за обновлениями серии можно в Telegram-канале организаторов или на сайте серии.