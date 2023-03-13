Опубликован календарь серии благотворительных забегов Samarkand Marathon. Старты пройдут с июня по ноябрь
Организаторы серии благотворительных забегов Samarkand Marathon опубликовали даты стартов этого сезона. Забеги пройдут с июня по ноябрь.
- 4 июня – ZAAMIN ULTRA
- 26-августа – BUKHARA NIGHT RACE
- 30 сентября-1 октября – SKY CAMP BO’STONLIQ
- 5 ноября – SAMARKAND MARATHON
Регистрация на забеги откроется позже. Следить за обновлениями серии можно в Telegram-канале организаторов или на сайте серии.
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