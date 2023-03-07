У пробега «Пушкин-Петербург» поменялась дата проведения. Теперь он состоится 3 сентября

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Организаторы спортивных мероприятий в Санкт-Петербурге PushkinRun обьявили новую дату проведения старейшего пробега «Пушкин-Петербург». Он состоится 3 сентября 2023 года. 

Ранее пробег анонсировали на 17 сентября, что совпадало с датой проведения Московского марафона. Позже дату поменяли на 10 сентября.

По словам организаторов, дата марафона окончательная, изменения связаны с проведением в городе других крупных мероприятий. 

Для участия доступны дистанции на 10 км, 30 км и 42,2 км. Старт будет дан в Царском селе, финишируют бегуны в Санкт-Петербурге на Дворцовой площади.

Регистрация открыта на сайте RussiaRunning. Все купленные ранее слоты будут действовать. 

Дополнительную информацию о пробеге можно найти на сайте PushkinRun.

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