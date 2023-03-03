Открылась регистрация на соревнования по дуатлону в рамках фестиваля «Сочи Автодром». Они пройдут 8 апреля

8 апреля в рамках спортивного фестиваля от Высшей Лиги «Сочи Автодром» пройдет первый этап всероссийских соревнований по дуатлону. Регистрация открыта на сайте Russia Running.

Соревнования представляют собой гонку на дистанции 5 км бег + 20 км велозаезд + 2,5 км бег.

Участвовать в соревнованиях, кроме профессиональных спортсменов, могут все желающие. Победители в абсолютном первенстве получат денежные призы. Узнать дополнительную информацию о гонке можно на сайте Russia Running.

Кроме дуатлона на фестивале «Сочи Автодром» 7-9 апреля пройдут взрослые и детские забеги и велогонки с общим и раздельным стартом. Ознакомиться с дистанциями и зарегистрироваться можно на сайте Высшей Лиги. Следить за новостями организаторов можно в Telegram-канале.