Открылась регистрация на соревнования по дуатлону в рамках фестиваля «Сочи Автодром». Они пройдут 8 апреля

Теги велошоссе Бег любительский спорт Забег Календарь стартов Здоровье

8 апреля в рамках спортивного фестиваля от Высшей Лиги «Сочи Автодром» пройдет первый этап всероссийских соревнований по дуатлону. Регистрация открыта на сайте Russia Running

Соревнования представляют собой гонку на дистанции 5 км бег + 20 км велозаезд + 2,5 км бег. 

Участвовать в соревнованиях, кроме профессиональных спортсменов, могут все желающие. Победители в абсолютном первенстве получат денежные призы. Узнать дополнительную информацию о гонке можно на сайте Russia Running.

Кроме дуатлона на фестивале «Сочи Автодром» 7-9 апреля пройдут взрослые и детские забеги и велогонки с общим и раздельным стартом. Ознакомиться с дистанциями и зарегистрироваться можно на сайте Высшей Лиги. Следить за новостями организаторов можно в Telegram-канале.

 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий