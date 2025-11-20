Открылась регистрация на Троицкий лыжный марафон. Новая лыжная гонка серии RussiaLoppet пройдет 14-15 марта

14-15 марта в селе Троицкое (Сахалинская область) пройдет лыжный марафон.

Первый день будет посвящен гонкам на дистанциях 50 и 25 км свободным стилем. Также пройдут лыжные старты на дистанциях 1 и 2 км для лиц с ОВЗ (ограниченные возможности здоровья).

15 марта пройдут гонки по линейному маршруту классическим стилем на дистанции 30 км. Детям доступны дистанции 200 м, 500 м, 1 км, 2 км, 3 км.

Регистрация на марафон свободным стилем проходит на сайте RussiaLoppet , на гонки классикой – по ссылке .