Открылась регистрация на ультрамарафон Valday Ultra Trail. Он пройдет 13 августа

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Открылась регистрация на трейловый ультрамарафон Valday Ultra Trail. Он пройдет 13 августа в деревне Глебово Новгородской области.

Для забега доступны пять дистанций: 105 км, 57 км, 30 км, 15 км, 7 км и детский старт на 1 км.

Маршруты забегов пройдут по Большой Валдайской Тропе и по труднопроходимым лесам Валдайского Национального парка.

Регистрация открыта на сайте Russia Running. Узнать больше информации о дистанциях и месте проведения мероприятия можно на сайте организаторов.

 

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