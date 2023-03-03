Открылась регистрация на ультрамарафон Valday Ultra Trail. Он пройдет 13 августа

Открылась регистрация на трейловый ультрамарафон Valday Ultra Trail. Он пройдет 13 августа в деревне Глебово Новгородской области.

Для забега доступны пять дистанций: 105 км, 57 км, 30 км, 15 км, 7 км и детский старт на 1 км.

Маршруты забегов пройдут по Большой Валдайской Тропе и по труднопроходимым лесам Валдайского Национального парка.

Регистрация открыта на сайте Russia Running. Узнать больше информации о дистанциях и месте проведения мероприятия можно на сайте организаторов.