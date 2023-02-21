Открылась регистрация на триатлонные старты IRONSTAR в Москве. Они пройдут в апреле в Лужниках и в августе в Крылатском

Организаторы триатлонных соревнований IRONSTAR открыли регистрацию на два старта в Москве. Они пройдут 21-22 апреля в Лужниках и 19-20 августа в Крылатском совместно с Федерацией триатлона России и Лигой триатлона ФТР.

Сезон откроется гонкой в Лужниках в формате city-thriathlon – велозаезд и бег пройдут на открытом воздухе, а плавательный этап в закрытом бассейне.

Старт пройдет на дистанции 1/8: плавание 380 м + велогонка 20,5 км + бег 5 км. Также доступны детские забеги на 500 м и 1000 м и женский забег на 5 км.

В рамках всероссийских спортивных мероприятий по триатлону «ЛИГА ТРИАТЛОНА. ДЕТИ» и фестиваля спорта «ЛИГА ТРИАТЛОНА ФТР & IRONSTAR MOSCOW LUZHNIKI» состоятся соревнования по акватлону среди детей на дистанции плавание 300 м + бег 2000 м. Регистрация на эти старты откроется позже.

Триатлонная гонка в Крылатском пройдет на открытом воздухе на олимпийской дистанции: плавание 1,5 км + велогонка 40 км + бег 10 км. Для участия также доступны женский забег на 5 км и детские старты на 500 м и 1000 м.

В рамках фестиваля «ЛИГА ТРИАТЛОНА ФТР & IRONSTAR KRYLATSKOE» состоится соревнование по плаванию на открытой воде SWIMSTAR DOUBLE MILE на дистанции дабл-миля (3704 км).

Зарегистрироваться на соревнования и подробнее ознакомиться с деталями стартов можно на сайте IRONSTAR.