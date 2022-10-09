Результаты X-Race Wild Trail в Ильинском 2022

9 октября в селе Ильинское в Московской области (80 км от Москвы) прошла заключительная гонка сезона от команды WILD TRAIL. На X-Race Wild Trail было представлено 3 дистанции: 13,5, 19 и 38 километров. Организаторы обещали участникам дикий лес, броды и набор высоты от 400 до 850 метров.

Результаты всех участников можно найти здесь. Победители:

13,5 км, мужчины

1. Дмитрий Брегеда – 0:58:11

2. Григорий Соколов – 0:58:22

3. Данила Грисюк – 1:00:44

13,5 км, женщины

1. Марина Зайцева – 1:10:52

2. Анастасия Михина – 1:13:19

3. Наталья Ефремова – 1:14:23

19 км, мужчины

1. Егор Белоусов – 1:19:38

2. Евгений Лепешкин – 1:21:05

3. Артем Зыкин – 1:21:24

19 км, женщины

1. Александра Войтова – 1:31:50

2. Светлана Цикова – 1:44:40

3. Малика Ладога – 1:53:45

38 км, мужчины

1. Ян Ходорович – 2:58:59

2. Андрей Фарносов – 3:05:13

3. Антон Быков – 3:11:45

38 км, женщины

1. Александра Журавкова – 3:54:58

2. Наталья Чуканова – 3:55:37

3. Екатерина Нечаева – 4:00:45