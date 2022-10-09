Результаты X-Race Wild Trail в Ильинском 2022
9 октября в селе Ильинское в Московской области (80 км от Москвы) прошла заключительная гонка сезона от команды WILD TRAIL. На X-Race Wild Trail было представлено 3 дистанции: 13,5, 19 и 38 километров. Организаторы обещали участникам дикий лес, броды и набор высоты от 400 до 850 метров.
Результаты всех участников можно найти здесь. Победители:
13,5 км, мужчины
1. Дмитрий Брегеда – 0:58:11
2. Григорий Соколов – 0:58:22
3. Данила Грисюк – 1:00:44
13,5 км, женщины
1. Марина Зайцева – 1:10:52
2. Анастасия Михина – 1:13:19
3. Наталья Ефремова – 1:14:23
19 км, мужчины
1. Егор Белоусов – 1:19:38
2. Евгений Лепешкин – 1:21:05
3. Артем Зыкин – 1:21:24
19 км, женщины
1. Александра Войтова – 1:31:50
2. Светлана Цикова – 1:44:40
3. Малика Ладога – 1:53:45
38 км, мужчины
1. Ян Ходорович – 2:58:59
2. Андрей Фарносов – 3:05:13
3. Антон Быков – 3:11:45
38 км, женщины
1. Александра Журавкова – 3:54:58
2. Наталья Чуканова – 3:55:37
3. Екатерина Нечаева – 4:00:45
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