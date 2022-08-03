Результаты Outdoor Festival Alpindustria Bezengi 2022. Победители на 13 км – Дмитрий Брегеда и Евгения Леонова

30 июля в альплагере Безенги (Республика Кабардино-Балкария) прошел Outdoor Festival Alpindustria Bezengi 2022 на дистанциях вертикальный километр, 4 км (ночной забег) и 13 км. Фестиваль в альплагере Безенги входит в серию спортивных событий Alpindustria Trail Series.

Вертикальный километр проходил в статусе Кубка России по скайраннингу.

Результаты победителей:

1 км (вертикальный забег), мужчины

1. Сергей Лаптев – 46:01

2. Дмитрий Брегеда – 47:30

3. Алексей Чахлов – 48:04

1 км (вертикальный забег), женщины

1. Елена Рухляда – 51:19

2. Жанна Вокуева – 57:44

3. Дарья Сенькина – 58:47

4 км (ночной забег), мужчины

1. Дмитрий Брегеда – 21:23

2. Сергей Тащилкин – 22:24

3. Сергей Лосев – 23:06

4 км (ночной забег), женщины

1. Марина Зайцева – 23:47

2. Мария Неверова – 24:27

3. Марина Георгиева – 26:10

13 км, мужчины

1. Дмитрий Брегеда – 1:32:48

2. Сергей Лаптев – 1:33:16

3. Иван Гришин – 1:38:27

13 км, женщины

1. Евгения Леонова – 1:54::15

2. Мария Неверова – 2:00:23

3. Наталья Нещерет – 2:03:00

Всего в забеге приняли участие 195 человек. Результаты всех участников соревнований можно посмотреть на сайте myrace.info.