Результаты Outdoor Festival Alpindustria Bezengi 2022. Победители на 13 км – Дмитрий Брегеда и Евгения Леонова

30 июля в альплагере Безенги (Республика Кабардино-Балкария) прошел Outdoor Festival Alpindustria Bezengi 2022 на дистанциях вертикальный километр, 4 км (ночной забег) и 13 км. Фестиваль в альплагере Безенги входит в серию спортивных событий Alpindustria Trail Series.
Вертикальный километр проходил в статусе Кубка России по скайраннингу.
Результаты победителей:
1 км (вертикальный забег), мужчины
1. Сергей Лаптев – 46:01
2. Дмитрий Брегеда – 47:30
3. Алексей Чахлов – 48:04
1 км (вертикальный забег), женщины
1. Елена Рухляда – 51:19
2. Жанна Вокуева – 57:44
3. Дарья Сенькина – 58:47
4 км (ночной забег), мужчины
1. Дмитрий Брегеда – 21:23
2. Сергей Тащилкин – 22:24
3. Сергей Лосев – 23:06
4 км (ночной забег), женщины
1. Марина Зайцева – 23:47
2. Мария Неверова – 24:27
3. Марина Георгиева – 26:10
13 км, мужчины
1. Дмитрий Брегеда – 1:32:48
2. Сергей Лаптев – 1:33:16
3. Иван Гришин – 1:38:27
13 км, женщины
1. Евгения Леонова – 1:54::15
2. Мария Неверова – 2:00:23
3. Наталья Нещерет – 2:03:00
Всего в забеге приняли участие 195 человек. Результаты всех участников соревнований можно посмотреть на сайте myrace.info.
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