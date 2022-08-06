Открылась регистрация на ST.PETERSBURG BACKYARD ULTRA 2023

27 мая 2023 года в Санкт-Петербурге вновь состоится легендарный ультрамарафон на выбывание – BACKYARD ULTRA.

Старт забега пройдет в Борницком карьере Гатчинского района (Ленинградская область).

BACKYARD ULTRA – это гонка без финиша. Участники гонки должны будут последовательно преодолевать один и тот же круг длиной в 6706 м менее, чем за час. Каждый следующий час – новый старт. Выигрывает спортсмен, пробежавший наибольшее число полных кругов. Мировой рекорд Backyard Ultra принадлежит бельгийцу Мерейну Гейтсу – 90 кругов (603,54 км).

Гонка проводится по мировым стандартам BACKYARD ULTRA и включена в официальный календарь.

Зарегистрироваться на забег можно здесь.

Big Dog’s Backyard Ultra – самый изматывающий забег в мире. Бегут на выбывание, пока не останется последний. Год назад победитель бежал три дня