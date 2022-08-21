В Ленинградской области прошел фестиваль трейлраннинга Спортмастер PRO Trail 2022. Победители гонки на 45 км – Даниил Елизаров и Анна Хоружая

В Орехово (Ленинградская область) состоялся трехдневный фестиваль трейлраннинга Спортмастер PRO Trail 2022.

21 августа прошли забеги на 12,1 км (PRO 10), 25,4 км (PRO 25), 44,5 км (PRO 45) и 71,1 км (PRO 70).

Днем ранее в рамках фестиваля прошли детские забеги на 500 и 2000 метров, а также ночной забег на 5 км PRO Night 5.

Результаты победителей:

5 км (ночной забег), мужчины

1. Дмитрий Саранцев – 18:06

2. Дмитрий Ольховский – 18:54

3. Иван Мостепанов – 19:02

5 км (ночной забег), женщины

1. Ирина Гавриленко – 21:29

2. Анастасия Михина – 21:31

3. Кристина Буга – 21:40

12,1 км (PRO 10), мужчины

1. Александр Комель – 48:20

2. Александр Ахремчик – 48:28

3. Артем Дыскин – 48:53

12,1 км (PRO 10), женщины

1. Полина Гусева – 58:25

2. Алиса Кубышкина – 1:01:11

3. Марина Воронюк – 1:01:48

25,4 км (PRO 25), мужчины

1. Дмитрий Наконечный – 1:36:17

2. Андрей Попов – 1:38:24

3. Михаил Иванов – 1:39:22

25,4 км (PRO 25), женщины

1. Надежда Орлова – 1:51:47

2. Ирина Умницына – 1:53:45

3. Мария Неверова – 2:00:40

44,5 км (PRO 45), мужчины

1. Даниил Елизаров – 3:12:53

2. Алексей Серов – 3:13:05

3. Александр Бадаев – 3:20:10

44,5 км (PRO 45), женщины

1. Анна Хоружая – 3:59:11

2. Надежда Иванова – 4:35:55

3. Анастасия Кабенина – 4:38:24

71,1 км (PRO 70), мужчины

1. Алексей Макалюкин – 5:17:45

2. Александр Сытов – 5:35:45

3. Сергей Лукин – 5:40:09

71,1 км (PRO 70), женщины

1. Юлия Тимофеева – 6:37:08

Всего в забеге приняли участие 434 человека. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть на сайте results.zone.