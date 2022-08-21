В Ленинградской области прошел фестиваль трейлраннинга Спортмастер PRO Trail 2022. Победители гонки на 45 км – Даниил Елизаров и Анна Хоружая

В Орехово (Ленинградская область) состоялся трехдневный фестиваль трейлраннинга Спортмастер PRO Trail 2022.
21 августа прошли забеги на 12,1 км (PRO 10), 25,4 км (PRO 25), 44,5 км (PRO 45) и 71,1 км (PRO 70).
Днем ранее в рамках фестиваля прошли детские забеги на 500 и 2000 метров, а также ночной забег на 5 км PRO Night 5.
Результаты победителей:
5 км (ночной забег), мужчины
1. Дмитрий Саранцев – 18:06
2. Дмитрий Ольховский – 18:54
3. Иван Мостепанов – 19:02
5 км (ночной забег), женщины
1. Ирина Гавриленко – 21:29
2. Анастасия Михина – 21:31
3. Кристина Буга – 21:40
12,1 км (PRO 10), мужчины
1. Александр Комель – 48:20
2. Александр Ахремчик – 48:28
3. Артем Дыскин – 48:53
12,1 км (PRO 10), женщины
1. Полина Гусева – 58:25
2. Алиса Кубышкина – 1:01:11
3. Марина Воронюк – 1:01:48
25,4 км (PRO 25), мужчины
1. Дмитрий Наконечный – 1:36:17
2. Андрей Попов – 1:38:24
3. Михаил Иванов – 1:39:22
25,4 км (PRO 25), женщины
1. Надежда Орлова – 1:51:47
2. Ирина Умницына – 1:53:45
3. Мария Неверова – 2:00:40
44,5 км (PRO 45), мужчины
1. Даниил Елизаров – 3:12:53
2. Алексей Серов – 3:13:05
3. Александр Бадаев – 3:20:10
44,5 км (PRO 45), женщины
1. Анна Хоружая – 3:59:11
2. Надежда Иванова – 4:35:55
3. Анастасия Кабенина – 4:38:24
71,1 км (PRO 70), мужчины
1. Алексей Макалюкин – 5:17:45
2. Александр Сытов – 5:35:45
3. Сергей Лукин – 5:40:09
71,1 км (PRO 70), женщины
1. Юлия Тимофеева – 6:37:08
Всего в забеге приняли участие 434 человека. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть на сайте results.zone.
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