Результаты MMK Wild Trail 2022. Победители на 30 км – Осипян и Гайнанова, на 60 км – Береснев и Бахтина

30 и 31 июля в Абзаково (Республика Башкортостан) прошел ультратрейл MMK Wild Trail 2022 от команды организаторов Wild Family на дистанциях 11, 30, 60 и 95 км.
Маршрут MMK Wild Trail проходил по Южному Уралу, максимальная ультрамарафонская дистанция предусматривала набор высоты 3000 м. Событие входит в серию забегов Wild Trail.
Результаты победителей:
11 км, мужчины
1. Андрей Манякин – 1:02:25
2. Александр Григорьев – 1:03:53
3. Артур Мирсаитов – 1:14:22
11 км, женщины
1. Екатерина Бушмакина – 1:15:47
2. Юлия Гагина – 1:23:29
3. Алиса Сибаева – 1:36:42
30 км, мужчины
1. Эдгар Осипян – 2:37:00
2. Евгений Щапов – 2:42:19
3. Андрей Хорев – 2:48:31
30 км, женщины
1. Зульфия Гайнанова – 2:57:28
2. Ульяна Шарикова – 3:00:25
3. Елена Мицан – 3:09:08
60 км, мужчины
1. Алексей Береснев – 5:34:49
2. Данил Крицкий – 6:38:59
3. Михаил Чегаровский – 6:44:06
60 км, женщины
1. Мария Бахтина – 7:47:33
2. Оксана Болдырева – 7:47:53
3. Татьяна Никитина – 7:51:41
95 км, мужчины
1. Николай Николаев – 10:54:05
2. Руслан Узянбаев – 11:07:43
3. Иван Мороз – 11:51:06
95 км, женщины
1. Анна Алешкина – 13:34:16
2. Ирина Кулакова – 17:01:19
3. Светлана Юрченко – 17:46:23
Всего в забеге приняли участие 414 человек. На дистанцию 11 км вышли 130 человек, на 30 км – 195 человек, на 60 км – 66 человек, на 95 км – 23 человека. Результаты всех участников фестиваля можно посмотреть на сайте myrace.info.
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