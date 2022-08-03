Результаты MMK Wild Trail 2022. Победители на 30 км – Осипян и Гайнанова, на 60 км – Береснев и Бахтина

30 и 31 июля в Абзаково (Республика Башкортостан) прошел ультратрейл MMK Wild Trail 2022 от команды организаторов Wild Family на дистанциях 11, 30, 60 и 95 км.

Маршрут MMK Wild Trail проходил по Южному Уралу, максимальная ультрамарафонская дистанция предусматривала набор высоты 3000 м. Событие входит в серию забегов Wild Trail.

Результаты победителей:

11 км, мужчины

1. Андрей Манякин – 1:02:25

2. Александр Григорьев – 1:03:53

3. Артур Мирсаитов – 1:14:22

11 км, женщины

1. Екатерина Бушмакина – 1:15:47

2. Юлия Гагина – 1:23:29

3. Алиса Сибаева – 1:36:42

30 км, мужчины

1. Эдгар Осипян – 2:37:00

2. Евгений Щапов – 2:42:19

3. Андрей Хорев – 2:48:31

30 км, женщины

1. Зульфия Гайнанова – 2:57:28

2. Ульяна Шарикова – 3:00:25

3. Елена Мицан – 3:09:08

60 км, мужчины

1. Алексей Береснев – 5:34:49

2. Данил Крицкий – 6:38:59

3. Михаил Чегаровский – 6:44:06

60 км, женщины

1. Мария Бахтина – 7:47:33

2. Оксана Болдырева – 7:47:53

3. Татьяна Никитина – 7:51:41

95 км, мужчины

1. Николай Николаев – 10:54:05

2. Руслан Узянбаев – 11:07:43

3. Иван Мороз – 11:51:06

95 км, женщины

1. Анна Алешкина – 13:34:16

2. Ирина Кулакова – 17:01:19

3. Светлана Юрченко – 17:46:23

Всего в забеге приняли участие 414 человек. На дистанцию 11 км вышли 130 человек, на 30 км – 195 человек, на 60 км – 66 человек, на 95 км – 23 человека. Результаты всех участников фестиваля можно посмотреть на сайте myrace.info.