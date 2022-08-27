Результаты Sparrow Hills Trail 2022. Победители на 5 км – Чебруков и Беселия, на 10 км – Беляков и Семенова

27 августа в Москве на Воробьевых горах состоялся забег от Лиги Героев – Sparrow Hills Trail 2022 на дистанциях 5, 10 и 21 км.

Результаты победителей:

5 км, мужчины

1. Валерий Чебруков – 23:40

2. Сергей Долбунов – 25:04

3. Сергей Калинин – 25:25

5 км, женщины

1. Русудан Беселия – 28:32

2. Алиса Чернышова – 29:43

3. Елизавета Айвазян – 30:55

10 км, мужчины

1. Андрей Беляков – 40:27

2. Александр Калашников – 50:34

3. Александр Пузанов – 54:29

10 км, женщины

1. Наталья Семенова – 39:10

2. Полина Чулюк-Кадырбаева – 44:51

3. Алевтина Заикина – 45:43

21 км, мужчины

1. Станислав Братеньков – 2:17:14

2. Дмитрий Моторный – 2:20:22

3. Алексей Давыдов – 2:28:36

21 км, женщины

1. Александра Яковлева – 2:39:41

2. Екатерина Назимова – 2:47:33

3. Анна Митрофанова – 2:56:01

Результаты всех участников трейла можно посмотреть здесь.