Результаты Sparrow Hills Trail 2022. Победители на 5 км – Чебруков и Беселия, на 10 км – Беляков и Семенова

27 августа в Москве на Воробьевых горах состоялся забег от Лиги Героев – Sparrow Hills Trail 2022 на дистанциях 5, 10 и 21 км.
Результаты победителей:
5 км, мужчины
1. Валерий Чебруков – 23:40
2. Сергей Долбунов – 25:04
3. Сергей Калинин – 25:25
5 км, женщины
1. Русудан Беселия – 28:32
2. Алиса Чернышова – 29:43
3. Елизавета Айвазян – 30:55
10 км, мужчины
1. Андрей Беляков – 40:27
2. Александр Калашников – 50:34
3. Александр Пузанов – 54:29
10 км, женщины
1. Наталья Семенова – 39:10
2. Полина Чулюк-Кадырбаева – 44:51
3. Алевтина Заикина – 45:43
21 км, мужчины
1. Станислав Братеньков – 2:17:14
2. Дмитрий Моторный – 2:20:22
3. Алексей Давыдов – 2:28:36
21 км, женщины
1. Александра Яковлева – 2:39:41
2. Екатерина Назимова – 2:47:33
3. Анна Митрофанова – 2:56:01
Результаты всех участников трейла можно посмотреть здесь.
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