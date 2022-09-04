В Москве прошел благотворительный марафон «Бег в помощь» 2022. Победители на 10 км – Бобряков и Бышкина, на 21 км – Назин и Помазова

4 сентября в Москве состоялся IX культурный марафон «Бег в помощь». Атлеты приняли участие в соревнованиях на марафонской дистанции, а так же полумарафоне, 10 км и 5 км.
Стартовали участники марафона с Воробьевской набережной. Маршрут дистанций был проложен по живописным набережным парка.
Марафон проводится в соответствии с календарем всероссийских соревнований по легкой атлетике на 2022 год.
Результаты победителей:
5 км, мужчины
1. Иван Поленин – 16:10
2. Дмитрий Шевченко – 17:18
3. Алексей Константинов – 17:36
5 км, женщины
1. Анастасия Поварова – 18:48
2. Ольга Тупоногова – 20:39
3. Ольга Комякова – 23:39
10 км, мужчины
1. Антон Бобряков – 35:37
2. Сергей Соколов – 35:47
3. Виталий Андреев – 36:49
10 км, женщины
1. Нина Бышкина – 37:27
2. Кристина Витушкина – 43:02
3. Надежда Ипполитова – 48:21
21 км, мужчины
1. Сергей Назин – 1:19:45
2. Андрей Жестовский – 1:20:52
3. Егор Евсеев – 1:23:46
21 км, женщины
1. Наталья Помазова – 1:25:22
2. Елизавета Смирнова – 1:26:08
3. Ирина Крутенюк – 1:28:12
42 км, мужчины
1. Алексей Филиппов – 2:49:46
2. Николай Савлуков – 3:03:33
3. Евгений Сердюков – 3:08:37
42 км, женщины
1. Мария Фролова – 3:40:11
2. Ольга Полякова – 4:03:20
3. Олеся Якупова – 4:19:17
Всего в забеге приняли участие 510 человек. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть на сайте RussiaRunning.
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