В Москве прошел благотворительный марафон «Бег в помощь» 2022. Победители на 10 км – Бобряков и Бышкина, на 21 км – Назин и Помазова

4 сентября в Москве состоялся IX культурный марафон «Бег в помощь». Атлеты приняли участие в соревнованиях на марафонской дистанции, а так же полумарафоне, 10 км и 5 км.

Стартовали участники марафона с Воробьевской набережной. Маршрут дистанций был проложен по живописным набережным парка.

Марафон проводится в соответствии с календарем всероссийских соревнований по легкой атлетике на 2022 год.

Результаты победителей:

5 км, мужчины

1. Иван Поленин – 16:10

2. Дмитрий Шевченко – 17:18

3. Алексей Константинов – 17:36

5 км, женщины

1. Анастасия Поварова – 18:48

2. Ольга Тупоногова – 20:39

3. Ольга Комякова – 23:39

10 км, мужчины

1. Антон Бобряков – 35:37

2. Сергей Соколов – 35:47

3. Виталий Андреев – 36:49

10 км, женщины

1. Нина Бышкина – 37:27

2. Кристина Витушкина – 43:02

3. Надежда Ипполитова – 48:21

21 км, мужчины

1. Сергей Назин – 1:19:45

2. Андрей Жестовский – 1:20:52

3. Егор Евсеев – 1:23:46

21 км, женщины

1. Наталья Помазова – 1:25:22

2. Елизавета Смирнова – 1:26:08

3. Ирина Крутенюк – 1:28:12

42 км, мужчины

1. Алексей Филиппов – 2:49:46

2. Николай Савлуков – 3:03:33

3. Евгений Сердюков – 3:08:37

42 км, женщины

1. Мария Фролова – 3:40:11

2. Ольга Полякова – 4:03:20

3. Олеся Якупова – 4:19:17

Всего в забеге приняли участие 510 человек. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть на сайте RussiaRunning.