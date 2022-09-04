Результаты Пермского марафона 2022. Победители на 21 км – Никитин и Коробкина, на 42 км – Волков и Добровольская

3 и 4 сентября в Перми прошел Пермский марафон 2022 на дистанциях 1, 3, 5, 10, 21 и 42 км. Также в рамках мероприятия прошла эстафета 4*10,5 км.
Трасса забега пролегала по центральным улицам города Перми.
Результаты победителей:
10 км, мужчины
1. Александр Антонов – 31:05
2. Константин Бурашников – 31:08
3. Александр Русинов – 31:19
10 км, женщины
1. Екатерина Ивонина – 33:02
2. Ксения Зырянова – 35:36
3. Галина Грахова – 36:29
21 км, мужчины
1. Владимир Никитин – 1:01:29
2. Дмитрий Неделин – 1:04:17
3. Вениамин Каныбеков – 1:07:13
21 км, женщины
1. Елена Коробкина – 1:09:23
2. Мария Резниченко – 1:16:47
3. Екатерина Петренко – 1:17:34
42 км, мужчины
1. Николай Волков – 2:16:19
2. Иван Кузнецов – 2:16:36
3. Александр Павленин – 2:19:56
42 км, женщины
1. Любовь Добровольская – 2:38:42
2. Елена Толстых – 2:38:56
3. Изабелла Борисова – 2:39:53
42 км, эстафета
1. ФЕДЕРАЦИЯ (Сергей Нургалиев / Андрей Латышев / Эдуард Унгефук / Константин Холмогоров) – 2:14:17
2. Perm Athletic Team (Men) (Андрей Жуков / Кирилл Перминов / Дмитрий Бураков / Эдгар Осипян) – 2:30:41
3. Run&ski club Olimp (Андрей Васильев / Денис Шутов / Евгений Григорьев / Евгений Мищихин) – 2:31:49
Всего в забеге приняли участие 4120 человек и 19 команд. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть на сайте RussiaRunning.
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