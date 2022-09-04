Результаты Пермского марафона 2022. Победители на 21 км – Никитин и Коробкина, на 42 км – Волков и Добровольская

3 и 4 сентября в Перми прошел Пермский марафон 2022 на дистанциях 1, 3, 5, 10, 21 и 42 км. Также в рамках мероприятия прошла эстафета 4*10,5 км.

Трасса забега пролегала по центральным улицам города Перми.

Результаты победителей:

10 км, мужчины

1. Александр Антонов – 31:05

2. Константин Бурашников – 31:08

3. Александр Русинов – 31:19

10 км, женщины

1. Екатерина Ивонина – 33:02

2. Ксения Зырянова – 35:36

3. Галина Грахова – 36:29

21 км, мужчины

1. Владимир Никитин – 1:01:29

2. Дмитрий Неделин – 1:04:17

3. Вениамин Каныбеков – 1:07:13

21 км, женщины

1. Елена Коробкина – 1:09:23

2. Мария Резниченко – 1:16:47

3. Екатерина Петренко – 1:17:34

42 км, мужчины

1. Николай Волков – 2:16:19

2. Иван Кузнецов – 2:16:36

3. Александр Павленин – 2:19:56

42 км, женщины

1. Любовь Добровольская – 2:38:42

2. Елена Толстых – 2:38:56

3. Изабелла Борисова – 2:39:53

42 км, эстафета

1. ФЕДЕРАЦИЯ (Сергей Нургалиев / Андрей Латышев / Эдуард Унгефук / Константин Холмогоров) – 2:14:17

2. Perm Athletic Team (Men) (Андрей Жуков / Кирилл Перминов / Дмитрий Бураков / Эдгар Осипян) – 2:30:41

3. Run&ski club Olimp (Андрей Васильев / Денис Шутов / Евгений Григорьев / Евгений Мищихин) – 2:31:49

Всего в забеге приняли участие 4120 человек и 19 команд. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть на сайте RussiaRunning.