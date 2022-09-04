Результаты Уфимского международного марафона 2022. Победители на 10 – Гадельшин и Теплова, на 21 км – Сторожев и Яхина

4 сентября в Уфе в восьмой раз состоялся Уфимский международный марафон. Участники вышли на дистанции 2, 5, 10, 21 и 42 км. Также в рамках мероприятия прошла эстафета 4*10,5 км.
Главный старт Республики Башкортостан стал завершающем забегом в серии Bashrun-2022.
Результаты победителей:
2 км, мужчины
1. Виталий Лимов – 8:17
2. Иван Янышев – 8:44
3. Максим Бобылев – 8:50
2 км, женщины
1. Виктория Рахматуллина – 10:31
2. Полина Давнис – 10:47
3. Лира Мурсалимова – 10:58
5 км, мужчины
1. Ильгиз Фамутдинов – 15:32
2. Тагир Хайруллин – 15:41
3. Ратмир Аюпов – 15:45
5 км, женщины
1. Ксения Тагирова – 17:58
2. Лиана Хакимова – 19:27
3. Елена Гринева – 19:31
10 км, мужчины
1. Закир Гадельшин – 32:16
2. Александр Степанов – 32:16
3. Илья Гоголев – 32:27
10 км, женщины
1. Анна Теплова – 36:14
2. Алсу Габдуллина – 37:22
3. Галина Бубнова – 37:31
21 км, мужчины
1. Александр Сторожев – 1:08:05
2. Андрей Матвеев – 1:08:23
3. Руслан Фаттахов – 1:08:47
21 км, женщины
1. Лейсан Яхина – 1:22:17
2. Эльнара Валиуллина – 1:22:59
3. Марина Зайкова – 1:30:05
42 км, мужчины
1. Андрей Петров – 2:29:43
2. Артем Забалуев – 2:34:46
3. Юрий Вяткин – 2:36:17
42 км, женщины
1. Виктория Разуваева – 2:53:58
2. Ульяна Шарикова – 2:57:53
3. Вера Исмагилова – 2:59:57
42 км, эстафета
1. KSKRUN (Данил Довнер / Павел Кузнецов / Андрей Никитин / Алексей Никоноров) – 2:24:15
2. Die Hard UFA (Радмир Иксанов / Айнур Рафиков / Рашид Шарифьянов / Азамат Зарипов) – 2:39:39
3. БН_Смеш (Яна Яшина / Данил Стрельников / Алена Стрельникова / Алексей Митюков) – 2:46:24
Всего в забеге приняли участие 4389 человек и 25 команд. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть на сайте RussiaRunning.
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