Результаты Уфимского международного марафона 2022. Победители на 10 – Гадельшин и Теплова, на 21 км – Сторожев и Яхина

4 сентября в Уфе в восьмой раз состоялся Уфимский международный марафон. Участники вышли на дистанции 2, 5, 10, 21 и 42 км. Также в рамках мероприятия прошла эстафета 4*10,5 км.

Главный старт Республики Башкортостан стал завершающем забегом в серии Bashrun-2022.

Результаты победителей:

2 км, мужчины

1. Виталий Лимов – 8:17

2. Иван Янышев – 8:44

3. Максим Бобылев – 8:50

2 км, женщины

1. Виктория Рахматуллина – 10:31

2. Полина Давнис – 10:47

3. Лира Мурсалимова – 10:58

5 км, мужчины

1. Ильгиз Фамутдинов – 15:32

2. Тагир Хайруллин – 15:41

3. Ратмир Аюпов – 15:45

5 км, женщины

1. Ксения Тагирова – 17:58

2. Лиана Хакимова – 19:27

3. Елена Гринева – 19:31

10 км, мужчины

1. Закир Гадельшин – 32:16

2. Александр Степанов – 32:16

3. Илья Гоголев – 32:27

10 км, женщины

1. Анна Теплова – 36:14

2. Алсу Габдуллина – 37:22

3. Галина Бубнова – 37:31

21 км, мужчины

1. Александр Сторожев – 1:08:05

2. Андрей Матвеев – 1:08:23

3. Руслан Фаттахов – 1:08:47

21 км, женщины

1. Лейсан Яхина – 1:22:17

2. Эльнара Валиуллина – 1:22:59

3. Марина Зайкова – 1:30:05

42 км, мужчины

1. Андрей Петров – 2:29:43

2. Артем Забалуев – 2:34:46

3. Юрий Вяткин – 2:36:17

42 км, женщины

1. Виктория Разуваева – 2:53:58

2. Ульяна Шарикова – 2:57:53

3. Вера Исмагилова – 2:59:57

42 км, эстафета

1. KSKRUN (Данил Довнер / Павел Кузнецов / Андрей Никитин / Алексей Никоноров) – 2:24:15

2. Die Hard UFA (Радмир Иксанов / Айнур Рафиков / Рашид Шарифьянов / Азамат Зарипов) – 2:39:39

3. БН_Смеш (Яна Яшина / Данил Стрельников / Алена Стрельникова / Алексей Митюков) – 2:46:24

Всего в забеге приняли участие 4389 человек и 25 команд. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть на сайте RussiaRunning.