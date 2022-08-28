Результаты Челябинского марафона 2022. Победители на 21 км – Миняков и Хажиева, на 42 км – Жолнин и Юшина

28 августа в столице Южного Урала состоялся XV Челябинский легкоатлетический марафон.

По традиции забег привлекает спортсменов из многих регионов России, а благодаря присутствию во всех официальных спортивных календарях в нём принимают участие бегуны, относящиеся к элите российской лёгкой атлетики.

В этом году участники соревнований вышли на традиционные дистанции: 42 км, 21 км, 10,5 км. Кроме того, для юных спортсменов был организован забег на 1 км.

Участники забега стартовали от ледовой арены «Трактор», бежали по улицам Салавата Юлаева, Макеева, Университетской набережной, делали разворот перед улицей Чайковского и бегут обратно. Полумарафонцам пришлось преодолеть этот круг два раза, марафонцам – четыре.

Результаты победителей:

10,5 км, мужчины

1. Дмитрий Хамаев – 35:06

2. Иван Петриванов – 35:51

3. Александр Сергеев – 36:28

10,5 км, женщины

1. Элина Лунева – 37:32

2. Олеся Шуклина – 37:51

3. Виктория Хабарова – 39:27

21 км, мужчины

1. Андрей Миняков – 1:10:32

2. Андрей Брызгалов – 1:11:49

3. Рустам Кульмухаметов – 1:12:17

21 км, женщины

1. Сусанна Хажиева – 1:23:07

2. Наталья Нещерет – 1:33:58

3. Анастасия Деркач – 1:36:21

42 км, мужчины

1. Петр Жолнин – 2:33:48

2. Алексей Колчанов – 2:40:14

3. Михаил Саночкин – 2:40:27

42 км, женщины

1. Антонина Юшина – 2:52:11

2. Александра Овсянникова – 3:04:41

3. Светлана Перцева – 3:17:34

Всего в забеге приняли участие 736 человек. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть на сайте MyRace.