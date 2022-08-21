Традиционный Череповецкий марафон прошел по улицам города в 31-й раз. Победители полумарафона – Дмитрий Семенский и Татьяна Лисова

21 августа в Череповце (Вологодская область) состоялся XXXI Череповецкий марафон «Северный край» на дистанциях 1, 3, 10, 21 и 42 км.

В рамках мероприятия также состоялся 10-й Чемпионат Вологодской области по марафону и полумарафону.

Результаты победителей:

3 км, мужчины

1. Макар Громов – 10:25

2. Даниил Ковалев – 10:42

3. Григорий Демченко – 10:45

3 км, женщины

1. Дана Маркатун – 11:11

2. Инна Николаенко – 11:36

3. Елизавета Сторожилова – 11:53

10 км, мужчины

1. Игорь Шаров – 30:25

2. Александр Скрябин – 32:06

3. Иван Соколов – 32:32

10 км, женщины

1. Дарья Хазова – 40:07

2. Анна Михайлова – 40:10

3. Юлия Бабайлова – 41:45

21 км, мужчины

1. Дмитрий Семенский – 1:18:00

2. Илья Трушин – 1:20:27

3. Алексей Колпаков – 1:21:04

21 км, женщины

1. Татьяна Лисова – 1:37:09

2. Татьяна Миловская – 1:37:11

3. Полина Иванникова – 1:40:02

42 км, мужчины

1. Александр Смирнов – 2:54:33

2. Даниил Тарасов – 2:58:49

3. Геннадий Шевелев – 2:59:49

42 км, женщины

1. Светлана Рябикова – 3:45:26

2. Галина Шепель – 3:49:25

3. Татьяна Гуричева – 4:04:14

Всего в забеге приняли участие 469 человек. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть на сайте myrace.info.