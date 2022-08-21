Традиционный Череповецкий марафон прошел по улицам города в 31-й раз. Победители полумарафона – Дмитрий Семенский и Татьяна Лисова

21 августа в Череповце (Вологодская область) состоялся XXXI Череповецкий марафон «Северный край» на дистанциях 1, 3, 10, 21 и 42 км.
В рамках мероприятия также состоялся 10-й Чемпионат Вологодской области по марафону и полумарафону.
Результаты победителей:
3 км, мужчины
1. Макар Громов – 10:25
2. Даниил Ковалев – 10:42
3. Григорий Демченко – 10:45
3 км, женщины
1. Дана Маркатун – 11:11
2. Инна Николаенко – 11:36
3. Елизавета Сторожилова – 11:53
10 км, мужчины
1. Игорь Шаров – 30:25
2. Александр Скрябин – 32:06
3. Иван Соколов – 32:32
10 км, женщины
1. Дарья Хазова – 40:07
2. Анна Михайлова – 40:10
3. Юлия Бабайлова – 41:45
21 км, мужчины
1. Дмитрий Семенский – 1:18:00
2. Илья Трушин – 1:20:27
3. Алексей Колпаков – 1:21:04
21 км, женщины
1. Татьяна Лисова – 1:37:09
2. Татьяна Миловская – 1:37:11
3. Полина Иванникова – 1:40:02
42 км, мужчины
1. Александр Смирнов – 2:54:33
2. Даниил Тарасов – 2:58:49
3. Геннадий Шевелев – 2:59:49
42 км, женщины
1. Светлана Рябикова – 3:45:26
2. Галина Шепель – 3:49:25
3. Татьяна Гуричева – 4:04:14
Всего в забеге приняли участие 469 человек. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть на сайте myrace.info.
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