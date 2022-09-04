На забеге в Санкт-Петербурге финишерам пришлось прыгать через забор

Мужская десятка пробега «Пушкин – Санкт-Петербург» подарила болельщикам и зрителям самый эпичный финиш на шоссе.

Все произошло на финишной прямой. Группа лидеров (Николай Ляликов, Василий Андреев и Кирилл Дубровский) пробежала мимо поворота и для спортсменов классический забег на 10 км превратилась в стипль-чез. Мужчины на полном ходу начали прыгать через забор и бежать в сторону финиша.

В итоге дистанция в 10 км для лидеров забега закончилась бегом на 100 метров с барьерами.

Первым в этой необычной и смешанной гонке стал Николай Ляликов. Вторым, проиграв лишь секунду победителю, прибежал Василий Андреев. Третьим финишировал Кирилл Дубровский.

Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть на сайте RussiaRunning.