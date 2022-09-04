На забеге в Санкт-Петербурге финишерам пришлось прыгать через забор

Теги любительский спорт Бег Забег Календарь стартов Здоровье

Мужская десятка пробега «Пушкин – Санкт-Петербург» подарила болельщикам и зрителям самый эпичный финиш на шоссе. 

Все произошло на финишной прямой. Группа лидеров (Николай Ляликов, Василий Андреев и Кирилл Дубровский) пробежала мимо поворота и для спортсменов классический забег на 10 км превратилась в стипль-чез. Мужчины на полном ходу начали прыгать через забор и бежать в сторону финиша.

В итоге дистанция в 10 км для лидеров забега закончилась бегом на 100 метров с барьерами. 

Первым в этой необычной и смешанной гонке стал Николай Ляликов. Вторым, проиграв лишь секунду победителю, прибежал Василий Андреев. Третьим финишировал Кирилл Дубровский.

Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть на сайте RussiaRunning.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные