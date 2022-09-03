Результаты полумарафона «Волоколамский рубеж». Победители на 10 км – Соколов и Колунова, на 21 км – Ткачук и Дударь

3 сентября в Волоколамске прошел четвертый старт серии легкоатлетических забегов «Беговая Лига Подмосковья». В рамках забега «Волоколамский рубеж» спортсмены вышли на дистанции 3, 10 и 21,1 км.

Присоединиться к забегу смогли и юные атлеты в возрасте от 4 до 12 лет на дистанциях 300 м и 600 м.

Результаты победителей:

3 км, мужчины

1. Александр Комель – 9:44

2. Александр Осипов – 9:53

3. Геннадий Гутюм – 10:00

3 км, женщины

1. Анна Озерова – 10:48

2. Ксения Макорина – 11:06

3. Виктория Солдатенко – 11:36

10 км, мужчины

1. Вячеслав Соколов – 33:18

2. Евгений Толстопятов – 34:04

3. Артем Кожевников – 34:31

10 км, женщины

1. Татьяна Колунова – 39:52

2. Анастасия Устинова – 40:34

3. Мария Замахаева – 41:40

21 км, мужчины

1. Роман Ткачук – 1:16:10

2. Сергей Васильев – 1:16:40

3. Алексей Киселев – 1:16:44

21 км, женщины

1. Светлана Дударь – 1:26:05

2. Мария Лихачева – 1:30:50

3. Дарья Чередник – 1:33:30

Всего в забеге приняли участие 1042 человека. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть на сайте RussiaRunning.