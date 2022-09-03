Результаты полумарафона «Волоколамский рубеж». Победители на 10 км – Соколов и Колунова, на 21 км – Ткачук и Дударь

3 сентября в Волоколамске прошел четвертый старт серии легкоатлетических забегов «Беговая Лига Подмосковья». В рамках забега «Волоколамский рубеж» спортсмены вышли на дистанции 3, 10 и 21,1 км.
Присоединиться к забегу смогли и юные атлеты в возрасте от 4 до 12 лет на дистанциях 300 м и 600 м.
Результаты победителей:
3 км, мужчины
1. Александр Комель – 9:44
2. Александр Осипов – 9:53
3. Геннадий Гутюм – 10:00
3 км, женщины
1. Анна Озерова – 10:48
2. Ксения Макорина – 11:06
3. Виктория Солдатенко – 11:36
10 км, мужчины
1. Вячеслав Соколов – 33:18
2. Евгений Толстопятов – 34:04
3. Артем Кожевников – 34:31
10 км, женщины
1. Татьяна Колунова – 39:52
2. Анастасия Устинова – 40:34
3. Мария Замахаева – 41:40
21 км, мужчины
1. Роман Ткачук – 1:16:10
2. Сергей Васильев – 1:16:40
3. Алексей Киселев – 1:16:44
21 км, женщины
1. Светлана Дударь – 1:26:05
2. Мария Лихачева – 1:30:50
3. Дарья Чередник – 1:33:30
Всего в забеге приняли участие 1042 человека. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть на сайте RussiaRunning.
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