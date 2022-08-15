Результаты Тульского марафона «Щит и меч» 2022. Победители гонки на 42 км – Александр Бабаев и Светлана Дударь

14 августа состоялся Тульский марафон «Щит и меч» на дистанциях 3, 10, 21 и 42 км. «Щит и Меч» – единственный полный марафон в серии «Бегом по Золотому кольцу».
Результаты победителей:
3 км, мужчины
1. Даниил Авдеев – 8:58
2. Алик Альжанов – 9:09
3. Андрей Маслов – 9:42
3 км, женщины
1. Александра Войтова – 9:54
2. Вероника Гиричева – 11:49
3. Вера Полякова – 11:53
10 км, мужчины
1. Лахсен Ид Мусса – 32:35
2. Сергей Марин – 34:18
3. Ярослав Пуганов – 34:21
10 км, женщины
1. Анастасия Якоби – 37:33
2. Татьяна Огнерубова – 37:47
3. Вера Маркарова – 38:22
21 км, мужчины
1. Сергей Суббочев – 1:12:38
2. Дмитрий Игнатов – 1:18:32
3. Алексей Пуганов – 1:19:04
21 км, женщины
1. Вера Суровая – 1:29:14
2. Мария Замахаева – 1:34:22
3. Наталья Ануфриева – 1:37:27
42 км, мужчины
1. Александр Бабаев – 2:38:41
2. Денис Дудченко – 2:48:08
3. Александр Андреянов – 2:48:33
42 км, женщины
1. Светлана Дударь – 3:11:03
2. Анастасия Цыганкова – 3:29:33
3. Екатерина Гудожникова – 3:39:42
Всего в забеге приняли участие 1305 человек. Результаты всех участников гонки можно посмотреть здесь.
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