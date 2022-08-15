Результаты Тульского марафона «Щит и меч» 2022. Победители гонки на 42 км – Александр Бабаев и Светлана Дударь

14 августа состоялся Тульский марафон «Щит и меч» на дистанциях 3, 10, 21 и 42 км. «Щит и Меч» – единственный полный марафон в серии «Бегом по Золотому кольцу».

Результаты победителей:

3 км, мужчины

1. Даниил Авдеев – 8:58

2. Алик Альжанов – 9:09

3. Андрей Маслов – 9:42

3 км, женщины

1. Александра Войтова – 9:54

2. Вероника Гиричева – 11:49

3. Вера Полякова – 11:53

10 км, мужчины

1. Лахсен Ид Мусса – 32:35

2. Сергей Марин – 34:18

3. Ярослав Пуганов – 34:21

10 км, женщины

1. Анастасия Якоби – 37:33

2. Татьяна Огнерубова – 37:47

3. Вера Маркарова – 38:22

21 км, мужчины

1. Сергей Суббочев – 1:12:38

2. Дмитрий Игнатов – 1:18:32

3. Алексей Пуганов – 1:19:04

21 км, женщины

1. Вера Суровая – 1:29:14

2. Мария Замахаева – 1:34:22

3. Наталья Ануфриева – 1:37:27

42 км, мужчины

1. Александр Бабаев – 2:38:41

2. Денис Дудченко – 2:48:08

3. Александр Андреянов – 2:48:33

42 км, женщины

1. Светлана Дударь – 3:11:03

2. Анастасия Цыганкова – 3:29:33

3. Екатерина Гудожникова – 3:39:42

Всего в забеге приняли участие 1305 человек. Результаты всех участников гонки можно посмотреть здесь.