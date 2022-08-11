Спортсменам предложили новую серию забегов перед марафоном Абу-Даби 2022 года

Спортивный совет Абу-Даби и Национальная нефтяная компания Абу-Даби объявили о совершенно новой серии забегов на короткие дистанции, которая позволит элитным бегунам и любителям улучшить свою физическую форму в преддверии четвертого марафона ADNOC в Абу-Даби, который состоится 17 декабря этого года.

Серия открыта для людей всех возрастов и будет включать в себя три организованных пробега. Первый запланирован на 3 сентября и будет проходить на территории торгового центра Yas Mall в Абу-Даби. Второе мероприятие состоится 8 октября на стадионе «Хазза бен Зайд» в Аль-Айне. Третий забег серии пройдет 5 ноября, чуть более чем за месяц до марафона ADNOC в Абу-Даби.

В новой серии забегов у участников будет возможность пробежать 21,1-километровый полумарафон по новой трассе на острове Яс, а также преодолеть дистанции 3, 5 и 10 км.

Прошлогодний марафон в ОАЭ собрал более 12 000 участников разного возраста, в дополнение к значительной группе элитных международных спортсменов. Гонка на 42,2 километра проходила параллельно с соревнованиями на 10, 5 и 2,5 километра.