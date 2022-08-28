В Ижевске состоялся забег «Динамовская миля 2022». Победители полумарафона – Алексей Полтанов и Кристина Васильева

27 и 28 августа в Ижевске прошел главный легкоатлетический забег Удмуртской Республики «Динамовская миля 2022» на дистанциях 1,6 км (миля), 10 км и 21 км. Также в рамках мероприятия состоялись детские забеги на 200 и 400 м.
Маршрут забега проходил по центральным улицам города Ижевска. Старт, финиш на стадионе «Динамо».
Результаты победителей:
1,6 км, мужчины
1. Артем Федоров – 4:34
2. Владислав Кузнецов – 4:35
3. Максим Бронников – 4:35
1,6 км, женщины
1. Яна Овчинникова – 5:22
2. Алина Гимазетдинова – 5:32
3. Александра Мерзлякова – 5:48
10 км, мужчины
1. Константин Бурашников – 32:40
2. Илья Козырев – 33:48
3. Антон Большаков – 34:30
10 км, женщины
1. Ольга Сергеева – 38:24
2. Екатерина Казанцева – 40:00
3. Надежда Харченко – 40:30
21 км, мужчины
1. Алексей Полтанов – 1:09:57
2. Виталий Дьяконов – 1:12:35
3. Владимир Дьяконов – 1:12:50
21 км, женщины
1. Кристина Васильева – 1:17:12
2. Елена Наговицына – 1:20:58
3. Юлия Корепанова – 1:25:58
Всего в забеге приняли участие 640 человек. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть на сайте RussiaRunning.
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