В Ижевске состоялся забег «Динамовская миля 2022». Победители полумарафона – Алексей Полтанов и Кристина Васильева

27 и 28 августа в Ижевске прошел главный легкоатлетический забег Удмуртской Республики «Динамовская миля 2022» на дистанциях 1,6 км (миля), 10 км и 21 км. Также в рамках мероприятия состоялись детские забеги на 200 и 400 м.

Маршрут забега проходил по центральным улицам города Ижевска. Старт, финиш на стадионе «Динамо».

Результаты победителей:

1,6 км, мужчины

1. Артем Федоров – 4:34

2. Владислав Кузнецов – 4:35

3. Максим Бронников – 4:35

1,6 км, женщины

1. Яна Овчинникова – 5:22

2. Алина Гимазетдинова – 5:32

3. Александра Мерзлякова – 5:48

10 км, мужчины

1. Константин Бурашников – 32:40

2. Илья Козырев – 33:48

3. Антон Большаков – 34:30

10 км, женщины

1. Ольга Сергеева – 38:24

2. Екатерина Казанцева – 40:00

3. Надежда Харченко – 40:30

21 км, мужчины

1. Алексей Полтанов – 1:09:57

2. Виталий Дьяконов – 1:12:35

3. Владимир Дьяконов – 1:12:50

21 км, женщины

1. Кристина Васильева – 1:17:12

2. Елена Наговицына – 1:20:58

3. Юлия Корепанова – 1:25:58

Всего в забеге приняли участие 640 человек. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть на сайте RussiaRunning.