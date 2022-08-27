Результаты III Гдовского полумарафона. Победители забега на 21 км – Иван Ткачук и Анна Пантелеева

27 августа прошел Гдовский полумарафон 2022 на дистанциях 5, 10,5 и 21 км. Также в рамках мероприятия состоялись детские забеги на 200, 400, 800 и 1500 м.

Трасса 21,1 км (2 круга по 10,55 км) промерена и сертифицирована AIMS. Маршрут забегов проходил по Гдову, через Гдовскую крепость, по окрестностям и берегу Чудского озера.

Результаты победителей:

5 км, мужчины

1. Степан Мякотин – 17:43

2. Сергей Соляник – 17:57

3. Олег Богданов – 19:15

5 км, женщины

1. Ольга Пархимович – 21:35

2. Антонина Сад – 23:01

3. Александра Быкова – 23:21

10,5 км, мужчины

1. Максим Глинский – 41:09

2. Геннадий Пенкин – 42:25

3. Александр Семенов – 44:46

10,5 км, женщины

1. Екатерина Костина – 48:30

2. Маргарита Клёсс – 48:55

3. Екатерина Мадьянова – 53:03

21 км, мужчины

1. Иван Ткачук – 1:27:27

2. Юрий Сергеев – 1:32:48

3. Павел Неженко – 1:37:03

21 км, женщины

1. Анна Пантелеева – 1:39:42

2. Дарья Белоусова – 1:45:44

3. Елена Касаткина – 1:47:40

Всего в забеге приняли участие 410 человек. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть на сайте О-ТАЙМ.