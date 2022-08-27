Результаты III Гдовского полумарафона. Победители забега на 21 км – Иван Ткачук и Анна Пантелеева

27 августа прошел Гдовский полумарафон 2022 на дистанциях 5, 10,5 и 21 км. Также в рамках мероприятия состоялись детские забеги на 200, 400, 800 и 1500 м.
Трасса 21,1 км (2 круга по 10,55 км) промерена и сертифицирована AIMS. Маршрут забегов проходил по Гдову, через Гдовскую крепость, по окрестностям и берегу Чудского озера.
Результаты победителей:
5 км, мужчины
1. Степан Мякотин – 17:43
2. Сергей Соляник – 17:57
3. Олег Богданов – 19:15
5 км, женщины
1. Ольга Пархимович – 21:35
2. Антонина Сад – 23:01
3. Александра Быкова – 23:21
10,5 км, мужчины
1. Максим Глинский – 41:09
2. Геннадий Пенкин – 42:25
3. Александр Семенов – 44:46
10,5 км, женщины
1. Екатерина Костина – 48:30
2. Маргарита Клёсс – 48:55
3. Екатерина Мадьянова – 53:03
21 км, мужчины
1. Иван Ткачук – 1:27:27
2. Юрий Сергеев – 1:32:48
3. Павел Неженко – 1:37:03
21 км, женщины
1. Анна Пантелеева – 1:39:42
2. Дарья Белоусова – 1:45:44
3. Елена Касаткина – 1:47:40
Всего в забеге приняли участие 410 человек. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть на сайте О-ТАЙМ.
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