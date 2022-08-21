Полумарафон «Лужники» прошел в Москве. Победители гонки на 21 км – Степан Киселев и Юлия Конякина

21 августа в Москве состоялся полумарафон «Лужники», второй (после Московского полумарафона) по количеству участников забег на 21 км в стране.

Маршрут полумарафона «Лужники» проходил в один круг по набережным столицы: Лужнецкой, Фрунзенской, Пречистенской, Кремлевской, Москворецкой, Котельнической и другим. Участникам открывались виды на здание президиума Российской академии наук, здание Национального центра управления обороной РФ, высотку на Котельнической набережной, Собор Василия Блаженного, Храм Христа Спасителя и Кремль.

Результаты победителей:

21 км, мужчины

1. Степан Киселев – 1:06:38

2. Михаил Кульков – 1:06:46

3. Сергей Попов – 1:07:47

21 км, женщины

1. Юлия Конякина – 1:16:54

2. Светлана Симакова – 1:17:24

3. Галина Полищук – 1:18:22

21 км, эстафета

1. Engirunners – 1:12:48

2. Бег и точка – 1:18:41

3. Аэрофлот – 1:20:40

Всего в забеге приняли участие 5869 человек и 48 команд. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть на сайте ATHLINKS.