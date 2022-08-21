В Угличе прошел полумарафон «Волжский берег» 2022. Победители на 10 км – Тараканов и Озерова, на 21 км – Абрагимов и Яньшина

21 августа в Ярославской области состоялся полумарафон «Волжский берег» 2022 на дистанциях 3, 10 и 21 км. Также в рамках мероприятия прошли детские забеги на 300 и 600 метров.
Трасса забега проходила мимо исторических и культурных памятников города, Кремля, храмов и монастырей. Полумарафон в Угличе входит в серию беговых событий «Бегом по Золотому кольцу».
Результаты победителей:
3 км, мужчины
1. Даниил Авдеев – 9:52
2. Никита Миронов – 10:51
3. Евгений Кривогузов – 10:54
3 км, женщины
1. Екатерина Шайдакова – 12:09
2. Светлана Власова – 12:34
3. Екатерина Острецова – 12:38
10 км, мужчины
1. Кирилл Тараканов – 34:13
2. Сергей Бабушинов – 35:11
3. Кирилл Борунов – 36:04
10 км, женщины
1. Анна Озерова – 40:37
2. Ксения Макорина – 42:10
3. Жанна Михайлова – 43:37
21 км, мужчины
1. Сергей Абрагимов – 1:16:19
2. Матвей Кондратьев – 1:20:33
3. Сергей Горинов – 1:21:04
21 км, женщины
1. Евгения Яньшина (Румянцева) – 1:31:44
2. Александра Высоцкая – 1:33:28
3. Александра Любалина – 1:35:13
Всего в забеге приняли участие 865 человек. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть на сайте RussiaRunning.
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