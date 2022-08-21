В Угличе прошел полумарафон «Волжский берег» 2022. Победители на 10 км – Тараканов и Озерова, на 21 км – Абрагимов и Яньшина

21 августа в Ярославской области состоялся полумарафон «Волжский берег» 2022 на дистанциях 3, 10 и 21 км. Также в рамках мероприятия прошли детские забеги на 300 и 600 метров.

Трасса забега проходила мимо исторических и культурных памятников города, Кремля, храмов и монастырей. Полумарафон в Угличе входит в серию беговых событий «Бегом по Золотому кольцу».

Результаты победителей:

3 км, мужчины

1. Даниил Авдеев – 9:52

2. Никита Миронов – 10:51

3. Евгений Кривогузов – 10:54

3 км, женщины

1. Екатерина Шайдакова – 12:09

2. Светлана Власова – 12:34

3. Екатерина Острецова – 12:38

10 км, мужчины

1. Кирилл Тараканов – 34:13

2. Сергей Бабушинов – 35:11

3. Кирилл Борунов – 36:04

10 км, женщины

1. Анна Озерова – 40:37

2. Ксения Макорина – 42:10

3. Жанна Михайлова – 43:37

21 км, мужчины

1. Сергей Абрагимов – 1:16:19

2. Матвей Кондратьев – 1:20:33

3. Сергей Горинов – 1:21:04

21 км, женщины

1. Евгения Яньшина (Румянцева) – 1:31:44

2. Александра Высоцкая – 1:33:28

3. Александра Любалина – 1:35:13

Всего в забеге приняли участие 865 человек. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть на сайте RussiaRunning.