Эко-марафон «Реки бегут» состоялся в Сочи. Победители полумарафона – Илларион Поздняков и Виктория Калинина

3 сентября в Сочи прошел эко-марафон «Реки бегут» на дистанциях 1, 5, 10 и 21 км.
В сентябре 2020 года спортсмены и любители бежали по набережной реки Волги в подмосковном городе Дубна. В 2021 эстафету приняла Тула, а в этом году спортсмены встретились в южном Сочи.
Забег проходил по улицам города-курорта Сочи. Стартовали участники соревнований от Морского вокзала, далее вдоль Гранд Марины, реки Сочи и прямо вдоль берега Черного моря.
Результаты победителей:
1 км, мужчины
1. Гриша Гончаров – 3:10
2. Михаил Быков – 3:17
3. Александр Хлястиков – 3:19
1 км, женщины
1. Диана Русанова – 3:55
2. Даяна Хазеева – 3:57
3. Анастасия Хабарова – 4:15
5 км, мужчины
1. Роман Щетников – 16:58
2. Андрей Кондратов – 17:31
3. Анатолий Мальцев – 17:54
5 км, женщины
1. Татьяна Соколова – 19:44
2. Галина Поволоцкая – 23:47
3. Анастасия Генба – 25:38
10 км, мужчины
1. Михаил Живагин – 39:22
2. Алексей Бровин – 39:43
3. Сергей Валюшицкий – 39:54
10 км, женщины
1. Евгения Бовт – 48:15
2. Ангелина Бездушная – 49:57
3. Галина Кузина – 50:02
21 км, мужчины
1. Илларион Поздняков – 1:22:50
2. Андрей Диденко – 1:28:33
3. Дмитрий Тишин – 1:30:19
21 км, женщины
1. Виктория Калинина – 1:38:32
2. Татьяна Шаронова – 1:41:35
3. Анна Фещенко – 1:47:32
Всего в забеге приняли участие 764 человека. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть на сайте RussiaRunning.
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