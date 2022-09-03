Эко-марафон «Реки бегут» состоялся в Сочи. Победители полумарафона – Илларион Поздняков и Виктория Калинина

3 сентября в Сочи прошел эко-марафон «Реки бегут» на дистанциях 1, 5, 10 и 21 км.

В сентябре 2020 года спортсмены и любители бежали по набережной реки Волги в подмосковном городе Дубна. В 2021 эстафету приняла Тула, а в этом году спортсмены встретились в южном Сочи.

Забег проходил по улицам города-курорта Сочи. Стартовали участники соревнований от Морского вокзала, далее вдоль Гранд Марины, реки Сочи и прямо вдоль берега Черного моря.

Результаты победителей:

1 км, мужчины

1. Гриша Гончаров – 3:10

2. Михаил Быков – 3:17

3. Александр Хлястиков – 3:19

1 км, женщины

1. Диана Русанова – 3:55

2. Даяна Хазеева – 3:57

3. Анастасия Хабарова – 4:15

5 км, мужчины

1. Роман Щетников – 16:58

2. Андрей Кондратов – 17:31

3. Анатолий Мальцев – 17:54

5 км, женщины

1. Татьяна Соколова – 19:44

2. Галина Поволоцкая – 23:47

3. Анастасия Генба – 25:38

10 км, мужчины

1. Михаил Живагин – 39:22

2. Алексей Бровин – 39:43

3. Сергей Валюшицкий – 39:54

10 км, женщины

1. Евгения Бовт – 48:15

2. Ангелина Бездушная – 49:57

3. Галина Кузина – 50:02

21 км, мужчины

1. Илларион Поздняков – 1:22:50

2. Андрей Диденко – 1:28:33

3. Дмитрий Тишин – 1:30:19

21 км, женщины

1. Виктория Калинина – 1:38:32

2. Татьяна Шаронова – 1:41:35

3. Анна Фещенко – 1:47:32

Всего в забеге приняли участие 764 человека. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть на сайте RussiaRunning.