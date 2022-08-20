Результаты Парижского полумарафона 2022. Победители на 5 км – Чуфаров и Кукушкина, на 21 км – Каныбеков и Курамшина

20 августа в Челябинской области (село Париж) прошел VI Парижский Полумарафон на дистанциях 1, 5, 10 и 21 км. Также в рамках мероприятия состоялись детский забег и велозаезд на 10 км.
Парижский полумарафон, появившийся в Нагайбакском районе в 2016 году, уже вышел за пределы района и области, ежегодно привлекая участников со всей России.
Результаты победителей:
5 км, мужчины
1. Евгений Чуфаров – 15:16
2. Евгений Артемьев – 16:02
3. Андрей Рочев – 16:14
5 км, женщины
1. Кристина Кукушкина – 18:43
2. Валерия Горенко – 19:04
3. Софья Платунова – 19:17
10 км, мужчины
1. Олег Сидоров – 34:29
2. Степан Корпылев – 34:34
3. Руслан Зайдуллов – 34:46
10 км, женщины
1. Элина Лунева – 37:33
2. Олеся Шуклина – 37:41
3. Елизавета Егорова – 38:19
10 км (велозаезд), мужчины
1. Андрей Мельников – 16:30
2. Олег Шикунов – 16:32
3. Мизхат Гайсин – 17:48
10 км (велозаезд), женщины
1. Лилия Давлеткиреева – 19:01
2. Вера Сухова – 19:55
3. Оксана Решетова – 21:12
21 км, мужчины
1. Вениамин Каныбеков – 1:11:51
2. Кирилл Недосеков – 1:12:51
3. Никита Павлов – 1:14:33
21 км, женщины
1. Татьяна Курамшина – 1:22:14
2. Анна Минуллина – 1:25:35
3. Евдокия Букина – 1:26:59
Всего в забеге приняли участие 1632 человека. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть на сайте RussiaRunning.
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