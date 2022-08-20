Результаты Парижского полумарафона 2022. Победители на 5 км – Чуфаров и Кукушкина, на 21 км – Каныбеков и Курамшина

20 августа в Челябинской области (село Париж) прошел VI Парижский Полумарафон на дистанциях 1, 5, 10 и 21 км. Также в рамках мероприятия состоялись детский забег и велозаезд на 10 км.

Парижский полумарафон, появившийся в Нагайбакском районе в 2016 году, уже вышел за пределы района и области, ежегодно привлекая участников со всей России.

Результаты победителей:

5 км, мужчины

1. Евгений Чуфаров – 15:16

2. Евгений Артемьев – 16:02

3. Андрей Рочев – 16:14

5 км, женщины

1. Кристина Кукушкина – 18:43

2. Валерия Горенко – 19:04

3. Софья Платунова – 19:17

10 км, мужчины

1. Олег Сидоров – 34:29

2. Степан Корпылев – 34:34

3. Руслан Зайдуллов – 34:46

10 км, женщины

1. Элина Лунева – 37:33

2. Олеся Шуклина – 37:41

3. Елизавета Егорова – 38:19

10 км (велозаезд), мужчины

1. Андрей Мельников – 16:30

2. Олег Шикунов – 16:32

3. Мизхат Гайсин – 17:48

10 км (велозаезд), женщины

1. Лилия Давлеткиреева – 19:01

2. Вера Сухова – 19:55

3. Оксана Решетова – 21:12

21 км, мужчины

1. Вениамин Каныбеков – 1:11:51

2. Кирилл Недосеков – 1:12:51

3. Никита Павлов – 1:14:33

21 км, женщины

1. Татьяна Курамшина – 1:22:14

2. Анна Минуллина – 1:25:35

3. Евдокия Букина – 1:26:59

Всего в забеге приняли участие 1632 человека. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть на сайте RussiaRunning.