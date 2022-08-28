Красмарафон «Жара» прошел в Красноярске. Победители полумарафона – Тимофей Дадыко и Анна Бочкарева

27 и 28 августа в Красноярске состоялся Красмарафон «Жара» на дистанциях 5, 10 и 21 км. В последние выходные лета участники встретились на юбилейном, десятом «Красмарафоне».
Результаты победителей:
5 км, мужчины
1. Александр Титов – 16:50
2. Иван Обеднин – 17:14
3. Вячеслав Гимранов – 17:41
5 км, женщины
1. Елизавета Пахомова – 19:29
2. Александра Корепанова – 19:34
3. Елена Гетт – 19:47
10 км, мужчины
1. Артур Лашин – 34:26
2. Андрей Мартюшев – 34:55
3. Василий Минаев – 34:58
10 км, женщины
1. Анна Купаева – 34:58
2. Инга Торгунова – 35:44
3. Елена Гетт – 40:40
21 км, мужчины
1. Тимофей Дадыко – 1:09:53
2. Валерий Перемитин – 1:10:31
3. Александр Голубев – 1:12:25
21 км, женщины
1. Анна Бочкарева – 1:19:13
2. Наталья Тарасова – 1:21:37
3. Кристина Бекасова – 1:28:32
Всего в забеге приняли участие 1526 человек. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть на сайте sportmaniacs.
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