Красмарафон «Жара» прошел в Красноярске. Победители полумарафона – Тимофей Дадыко и Анна Бочкарева

27 и 28 августа в Красноярске состоялся Красмарафон «Жара» на дистанциях 5, 10 и 21 км. В последние выходные лета участники встретились на юбилейном, десятом «Красмарафоне».

Результаты победителей:

5 км, мужчины

1. Александр Титов – 16:50

2. Иван Обеднин – 17:14

3. Вячеслав Гимранов – 17:41

5 км, женщины

1. Елизавета Пахомова – 19:29

2. Александра Корепанова – 19:34

3. Елена Гетт – 19:47

10 км, мужчины

1. Артур Лашин – 34:26

2. Андрей Мартюшев – 34:55

3. Василий Минаев – 34:58

10 км, женщины

1. Анна Купаева – 34:58

2. Инга Торгунова – 35:44

3. Елена Гетт – 40:40

21 км, мужчины

1. Тимофей Дадыко – 1:09:53

2. Валерий Перемитин – 1:10:31

3. Александр Голубев – 1:12:25

21 км, женщины

1. Анна Бочкарева – 1:19:13

2. Наталья Тарасова – 1:21:37

3. Кристина Бекасова – 1:28:32

Всего в забеге приняли участие 1526 человек. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть на сайте sportmaniacs.