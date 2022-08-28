«Арбузный забег» прошел в Екатеринбурге. Победители на 10 км – Никифоров и Чеклецова, на 21 км – Медведев и Аввакумова

28 августа в Екатеринбурге состоялся «Арбузный забег» 2022 на дистанциях 1, 5, 10 и 21 км.

Результаты победителей:

5 км, мужчины

1. Денис Гарбуз – 17:48

2. Олег Белов – 18:37

3. Тимур Галюдинов – 19:18

5 км, женщины

1. Кристина Марфута – 22:22

2. Кристина Ладивница – 22:49

3. Евгения Свалова – 22:36

10 км, мужчины

1. Виталий Никифоров – 36:07

2. Михаил Андреев – 38:15

3. Антон Пыжьянов – 39:49

10 км, женщины

1. Катя Чеклецова – 44:30

2. Валентина Зыкова – 45:28

3. Анна Копарушкина – 47:48

21 км, мужчины

1. Петр Медведев – 1:11:26

2. Руслан Валеев – 1:17:52

3. Игорь Коликов – 1:19:33

21 км, женщины

1. Наталия Аввакумова – 1:34:39

2. Лилиана Юнусова – 1:37:41

3. Екатерина Устьянцева – 1:38:43

Всего в забеге приняли участие 250 человек. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть на сайте myfinish.info.