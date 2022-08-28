«Арбузный забег» прошел в Екатеринбурге. Победители на 10 км – Никифоров и Чеклецова, на 21 км – Медведев и Аввакумова

28 августа в Екатеринбурге состоялся «Арбузный забег» 2022 на дистанциях 1, 5, 10 и 21 км.
Результаты победителей:
5 км, мужчины
1. Денис Гарбуз – 17:48
2. Олег Белов – 18:37
3. Тимур Галюдинов – 19:18
5 км, женщины
1. Кристина Марфута – 22:22
2. Кристина Ладивница – 22:49
3. Евгения Свалова – 22:36
10 км, мужчины
1. Виталий Никифоров – 36:07
2. Михаил Андреев – 38:15
3. Антон Пыжьянов – 39:49
10 км, женщины
1. Катя Чеклецова – 44:30
2. Валентина Зыкова – 45:28
3. Анна Копарушкина – 47:48
21 км, мужчины
1. Петр Медведев – 1:11:26
2. Руслан Валеев – 1:17:52
3. Игорь Коликов – 1:19:33
21 км, женщины
1. Наталия Аввакумова – 1:34:39
2. Лилиана Юнусова – 1:37:41
3. Екатерина Устьянцева – 1:38:43
Всего в забеге приняли участие 250 человек. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть на сайте myfinish.info.
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