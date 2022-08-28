В Белгороде состоялся полумарафон Pulse. Победители на 10 км – Петров и Жандарова, на 21 км – Ахмадеев и Коробкина

28 августа в Белгороде прошел Белгородский полумарафон 2022 на дистанциях 1,1,6, 5, 10 и 21 км.

Профессиональные атлеты и любители бега встретились в Белгороде и поборолись за приз губернатора. Призовой фонд полумарафона PULSE на призы Губернатора составил 1 500 000 рублей.

В этом году забег прошел по новому маршруту. Полумарафон пролегал по центральным улицам Белгорода.

Результаты победителей:

5 км, мужчины

1. Алексей Попов – 15:46

2. Константин Лобов – 16:06

3. Эдуард Сырцов – 16:27

5 км, женщины

1. Наталья Ефимова – 20:22

2. Наталья Острикова – 20:44

3. Анастасия Белоусова – 21:06

10 км, мужчины

1. Сергей Петров – 30:23

2. Сергей Попов – 30:34

3. Александр Яремчук – 31:14

10 км, женщины

1. Валерия Жандарова – 34:35

2. Анастасия Слепнева – 35:12

3. Юлия Новикова – 38:28

21 км, мужчины

1. Ринас Ахмадеев – 1:03:35

2. Николай Чавкин – 1:05:51

3. Руслан Хорошилов – 1:07:31

21 км, женщины

1. Елена Коробкина – 1:14:36

2. Алина Прокопьева – 1:15:26

3. Елена Седова – 1:16:21

Всего в забеге приняли участие 4500 человек. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть на сайте RussiaRunning.