В Белгороде состоялся полумарафон Pulse. Победители на 10 км – Петров и Жандарова, на 21 км – Ахмадеев и Коробкина

28 августа в Белгороде прошел Белгородский полумарафон 2022 на дистанциях 1,1,6, 5, 10 и 21 км.
Профессиональные атлеты и любители бега встретились в Белгороде и поборолись за приз губернатора. Призовой фонд полумарафона PULSE на призы Губернатора составил 1 500 000 рублей.
В этом году забег прошел по новому маршруту. Полумарафон пролегал по центральным улицам Белгорода.
Результаты победителей:
5 км, мужчины
1. Алексей Попов – 15:46
2. Константин Лобов – 16:06
3. Эдуард Сырцов – 16:27
5 км, женщины
1. Наталья Ефимова – 20:22
2. Наталья Острикова – 20:44
3. Анастасия Белоусова – 21:06
10 км, мужчины
1. Сергей Петров – 30:23
2. Сергей Попов – 30:34
3. Александр Яремчук – 31:14
10 км, женщины
1. Валерия Жандарова – 34:35
2. Анастасия Слепнева – 35:12
3. Юлия Новикова – 38:28
21 км, мужчины
1. Ринас Ахмадеев – 1:03:35
2. Николай Чавкин – 1:05:51
3. Руслан Хорошилов – 1:07:31
21 км, женщины
1. Елена Коробкина – 1:14:36
2. Алина Прокопьева – 1:15:26
3. Елена Седова – 1:16:21
Всего в забеге приняли участие 4500 человек. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть на сайте RussiaRunning.
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