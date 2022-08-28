Результаты Ярославского полумарафона «Золотое кольцо» 2022. Победители на 10 км – Гусев и Поспелова, на 21 км – Казанцев и Бородинова

28 августа состоялся Ярославский полумарафон «Золотое кольцо» 2022 на дистанциях 5, 10 и 21 км. Также в рамках мероприятия прошла эстафетная гонка на 21 км.

Полумарафон в Ярославле входит в серию беговых событий «Бегом по Золотому кольцу». В новом сезоне полумарафон стал завершающим этапом серии 2022 года.

В сезоне 2022 года участники могли пробежать дистанцию беговой серии не только офлайн, но и онлайн. Дистанция онлайн стала нововведением серии этого года. Теперь спортсмены смогли преодолеть заветные километры и получить медаль события, пробежав ее в своем родном городе.

Результаты победителей:

10 км, мужчины

1. Роман Гусев – 32:13

2. Максим Черезов – 32:18

3. Максим Харин – 32:36

10 км, женщины

1. Марина Поспелова – 38:35

2. Анастасия Микушева – 38:48

3. Ксения Тихонова – 40:38

21 км, мужчины

1. Роман Казанцев – 1:16:55

2. Андрей Бабин – 1:18:18

3. Вадим Каминский – 1:18:45

21 км, женщины

1. Александра Бородинова – 1:22:45

2. Вера Добротворская – 1:24:02

3. Зинаида Обручкова – 1:24:58

21 км, эстафета

1. Шаурма у Авокадо (Кострома) (Константин Соколов / Александр Смирнов) – 1:12:25

2. Соколики (Дмитрий Семенский / Андрей Маганов) – 1:19:27

3. Free Run (Олег Груздев / Андрей Новиков) – 1:20:52

Всего в забеге приняли участие 2193 человека. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть на сайте RussiaRunning.