Результаты СПБ полумарафона «Северная столица». Победители на 10 км – Неделин и Коробкина, на 21 км – Адышкин и Дмитриева

7 августа в Санкт-Петербурге состоялся СПБ полумарафона «Северная столица» на дистанциях 10 и 21 км.

Маршрут полумарафона и забега на 10 км проходил в один круг по историческому центру Санкт-Петербурга. Участникам открылись виды на Казанский собор, Петропавловскую крепость, Ростральные колонны, Адмиралтейство и Исаакиевский собор. Старт и финиш прошел на Дворцовой площади.

Справиться с полумарафоном и уложиться в планируемое финишное время участникам забегов помогли пейсмейкеры – опытные атлеты, которые пробежали дистанцию с заданным темпом. Участники могли узнать пейсмейкеров по футболкам и флагам с обозначением темпа и финишного времени.

Результаты победителей:

10 км, мужчины

1. Дмитрий Неделин – 29:27

2. Максим Якушев – 29:29

3. Иван Панферов – 30:53

10 км, женщины

1. Елена Коробкина – 31:26

2. Светлана Аплачкина – 33:13

3. Валерия Жандарова – 33:56

21 км, мужчины

1. Павел Адышкин – 1:03:47

2. Искандер Ядгаров – 1:03:55

3. Николай Чавкин – 1:05:59

21 км, женщины

1. Луиза Дмитриева – 1:14:18

2. Анна Викулова – 1:15:03

3. Алина Прокопьева – 1:15:06

Всего в забеге приняли участие 7822 человека. На дистанцию 10 км вышли – 3643 человека, на 21 км – 4179 человек. Результаты всех участников фестиваля можно посмотреть на сайте ATHLINKS.