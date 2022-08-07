Результаты СПБ полумарафона «Северная столица». Победители на 10 км – Неделин и Коробкина, на 21 км – Адышкин и Дмитриева

7 августа в Санкт-Петербурге состоялся СПБ полумарафона «Северная столица» на дистанциях 10 и 21 км.
Маршрут полумарафона и забега на 10 км проходил в один круг по историческому центру Санкт-Петербурга. Участникам открылись виды на Казанский собор, Петропавловскую крепость, Ростральные колонны, Адмиралтейство и Исаакиевский собор. Старт и финиш прошел на Дворцовой площади.
Справиться с полумарафоном и уложиться в планируемое финишное время участникам забегов помогли пейсмейкеры – опытные атлеты, которые пробежали дистанцию с заданным темпом. Участники могли узнать пейсмейкеров по футболкам и флагам с обозначением темпа и финишного времени.
Результаты победителей:
10 км, мужчины
1. Дмитрий Неделин – 29:27
2. Максим Якушев – 29:29
3. Иван Панферов – 30:53
10 км, женщины
1. Елена Коробкина – 31:26
2. Светлана Аплачкина – 33:13
3. Валерия Жандарова – 33:56
21 км, мужчины
1. Павел Адышкин – 1:03:47
2. Искандер Ядгаров – 1:03:55
3. Николай Чавкин – 1:05:59
21 км, женщины
1. Луиза Дмитриева – 1:14:18
2. Анна Викулова – 1:15:03
3. Алина Прокопьева – 1:15:06
Всего в забеге приняли участие 7822 человека. На дистанцию 10 км вышли – 3643 человека, на 21 км – 4179 человек. Результаты всех участников фестиваля можно посмотреть на сайте ATHLINKS.
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