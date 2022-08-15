В Бирске прошел полумарафон «Дикий мед». Победители на 10 км – Николай Чавкин и Эльнара Валиуллина, на 21 км – Иван Гусаренков и Татьяна Швецова

14 августа в Бирске (Республика Башкортостан) состоялся Бирский полумарафон «Дикий мед» на дистанциях 5, 10 и 21 км. Также прошел фирменный забег мероприятия Медовая миля.
Забег от организаторов Уфимского марафона прошел в небольшом купеческом городе Бирске в Башкирии. Бирский полумарафон входит в серию забегов BashRun.
Результаты победителей:
1663 м (Медовая миля), мужчины
1. Иван Янышев – 5:57
2. Ильнур Исламов – 6:06
3. Глеб Зайцев – 6:14
1663 м (Медовая миля), женщины
1. Ульяна Шарикова – 6:48
2. Карина Торопкина – 7:24
3. Наргиз Маннанова – 7:48
5 км, мужчины
1. Владимир Надеждин – 16:29
2. Эдуард Айгузин – 17:04
3. Данил Алексеев – 17:46
5 км, женщины
1. Елена Коробкина – 16:08
2. Азиза Султанова – 21:05
3. Кристина Иванова – 21:48
10 км, мужчины
1. Николай Чавкин – 30:18
2. Александр Степанов – 33:00
3. Тимур Киреев – 34:15
10 км, женщины
1. Эльнара Валиуллина – 37:38
2. Светлана Макеева – 42:30
3. Лиана Хакимова – 42:53
21 км, мужчины
1. Иван Гусаренков – 1:18:25
2. Ильнур Киекбаев – 1:20:49
3. Алексей Розтоптанный – 1:21:20
21 км, женщины
1. Татьяна Швецова – 1:41:19
2. Ирина Даянова – 1:48:36
3. Элина Гайнуллина – 1:48:49
Всего в соревнованиях приняли участие 719 человек. Результаты всех участников фестиваля можно посмотреть здесь.
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