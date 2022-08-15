В Бирске прошел полумарафон «Дикий мед». Победители на 10 км – Николай Чавкин и Эльнара Валиуллина, на 21 км – Иван Гусаренков и Татьяна Швецова

14 августа в Бирске (Республика Башкортостан) состоялся Бирский полумарафон «Дикий мед» на дистанциях 5, 10 и 21 км. Также прошел фирменный забег мероприятия Медовая миля.

Забег от организаторов Уфимского марафона прошел в небольшом купеческом городе Бирске в Башкирии. Бирский полумарафон входит в серию забегов BashRun.

Результаты победителей:

1663 м (Медовая миля), мужчины

1. Иван Янышев – 5:57

2. Ильнур Исламов – 6:06

3. Глеб Зайцев – 6:14

1663 м (Медовая миля), женщины

1. Ульяна Шарикова – 6:48

2. Карина Торопкина – 7:24

3. Наргиз Маннанова – 7:48

5 км, мужчины

1. Владимир Надеждин – 16:29

2. Эдуард Айгузин – 17:04

3. Данил Алексеев – 17:46

5 км, женщины

1. Елена Коробкина – 16:08

2. Азиза Султанова – 21:05

3. Кристина Иванова – 21:48

10 км, мужчины

1. Николай Чавкин – 30:18

2. Александр Степанов – 33:00

3. Тимур Киреев – 34:15

10 км, женщины

1. Эльнара Валиуллина – 37:38

2. Светлана Макеева – 42:30

3. Лиана Хакимова – 42:53

21 км, мужчины

1. Иван Гусаренков – 1:18:25

2. Ильнур Киекбаев – 1:20:49

3. Алексей Розтоптанный – 1:21:20

21 км, женщины

1. Татьяна Швецова – 1:41:19

2. Ирина Даянова – 1:48:36

3. Элина Гайнуллина – 1:48:49

Всего в соревнованиях приняли участие 719 человек. Результаты всех участников фестиваля можно посмотреть здесь.