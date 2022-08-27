Результаты Калужского Космического марафона 2022. Победители на 10 км – Ид Мусса и Якоби, полумарафона – Ерофеев и Конякина

26 и 27 августа состоялся Калужский Космический марафон. Забеги прошли в 2 дня. 26 августа состоялись детские забеги (300 м, 600 м, 1 км, 2 км) и забег безграничных возможностей (600 м). А 27 августа участники вышли на дистанции 5 км, 10 км, 21,1 км.
Калужский Космический марафон – это праздник спорта в рамках празднования дня города Калуги. В этом году тематика марафона была посвящена 165-летию со дня рождения К. Э. Циолковского, основоположника теории реактивного движения и космонавтики, почетного гражданина Калужской области.
Результаты победителей:
5 км, мужчины
1. Артем Сериков – 15:05
2. Алексей Бубнев – 15:44
3. Михаил Мухин – 15:48
5 км, женщины
1. Ирина Марачева – 17:33
2. Ольга Пронченкова – 18:36
3. Кристина Попсуева – 19:05
10 км, мужчины
1. Лахсен Ид Мусса – 28:47
2. Александр Спиридонов – 28:54
3. Никита Попов – 30:35
10 км, женщины
1. Анастасия Якоби – 32:39
2. Ирина Леонова – 34:01
3. Алеся Сулим – 34:16
21 км, мужчины
1. Роман Ерофеев – 1:12:20
2. Рудольф Тер-Погосян – 1:13:43
3. Артем Лутошкин – 1:14:30
21 км, женщины
1. Юлия Конякина – 1:19:31
2. Наталья Студеникина – 1:20:04
3. Анастасия Сычева – 1:20:37
Всего в забеге приняли участие 1776 человек. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть на сайте RussiaRunning.
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