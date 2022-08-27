Результаты Калужского Космического марафона 2022. Победители на 10 км – Ид Мусса и Якоби, полумарафона – Ерофеев и Конякина

26 и 27 августа состоялся Калужский Космический марафон. Забеги прошли в 2 дня. 26 августа состоялись детские забеги (300 м, 600 м, 1 км, 2 км) и забег безграничных возможностей (600 м). А 27 августа участники вышли на дистанции 5 км, 10 км, 21,1 км.

Калужский Космический марафон – это праздник спорта в рамках празднования дня города Калуги. В этом году тематика марафона была посвящена 165-летию со дня рождения К. Э. Циолковского, основоположника теории реактивного движения и космонавтики, почетного гражданина Калужской области.

Результаты победителей:

5 км, мужчины

1. Артем Сериков – 15:05

2. Алексей Бубнев – 15:44

3. Михаил Мухин – 15:48

5 км, женщины

1. Ирина Марачева – 17:33

2. Ольга Пронченкова – 18:36

3. Кристина Попсуева – 19:05

10 км, мужчины

1. Лахсен Ид Мусса – 28:47

2. Александр Спиридонов – 28:54

3. Никита Попов – 30:35

10 км, женщины

1. Анастасия Якоби – 32:39

2. Ирина Леонова – 34:01

3. Алеся Сулим – 34:16

21 км, мужчины

1. Роман Ерофеев – 1:12:20

2. Рудольф Тер-Погосян – 1:13:43

3. Артем Лутошкин – 1:14:30

21 км, женщины

1. Юлия Конякина – 1:19:31

2. Наталья Студеникина – 1:20:04

3. Анастасия Сычева – 1:20:37

Всего в забеге приняли участие 1776 человек. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть на сайте RussiaRunning.