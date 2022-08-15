В Москве прошел Полумарафон «Тушинский подъем». Победители гонки на 21 км – Алексей Быстров и Елена Шамшина

14 августа в Москве в парке Тушино прошел Полумарафон «Тушинский подъем» на дистанциях 5 и 21 км. Также в рамках мероприятия состоялась эстафета 3 по 7 км и детские забеги на 500 м и 1 км.
Маршрут полумарафона «Тушинский подъём» стартовал возле подводной лодки и проходил в три круга по парку вдоль канала им. Москвы. Трасса сертифицирована, с набором высоты.
В этом году летний старт прошел седьмой раз. Полумарафон входит в серию забегов «Тушинский подъем».
Результаты победителей:
5 км, мужчины
1. Илларион Худеев – 15:37
2. Владимир Таланов – 16:43
3. Александр Якутилов – 16:54
5 км, женщины
1. Юлия Конякина – 17:36
2. Екатерина Недорезова – 20:39
3. Галина Толпегина – 20:44
21 км, мужчины
1. Алексей Быстров – 1:11:38
2. Дмитрий Тунгусков – 1:15:52
3. Александр Иванов – 1:18:39
21 км, женщины
1. Елена Шамшина – 1:33:12
2. Наталья Сорокина – 1:35:10
3. Дарья Чередник – 1:37:27
3*7, эстафета
1. Быстрый Гонзалес (Алим Закурив / Вячеслав Смаев / Илья Ожгибесов) – 1:17:09
2. Трудовые резервы (Олег Кузнецов / Артем Прибытков / Александр Дрюма) – 1:21:50
3. Дырявые Кроссы (Андрей Ермолов / Антон Буйвидис / Константин Глеков) – 1:25:08
Всего в соревнованиях приняли участие 719 человек и 40 команд. Результаты всех участников забега можно посмотреть здесь.
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