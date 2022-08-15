В Москве прошел Полумарафон «Тушинский подъем». Победители гонки на 21 км – Алексей Быстров и Елена Шамшина

14 августа в Москве в парке Тушино прошел Полумарафон «Тушинский подъем» на дистанциях 5 и 21 км. Также в рамках мероприятия состоялась эстафета 3 по 7 км и детские забеги на 500 м и 1 км.

Маршрут полумарафона «Тушинский подъём» стартовал возле подводной лодки и проходил в три круга по парку вдоль канала им. Москвы. Трасса сертифицирована, с набором высоты.

В этом году летний старт прошел седьмой раз. Полумарафон входит в серию забегов «Тушинский подъем».

Результаты победителей:

5 км, мужчины

1. Илларион Худеев – 15:37

2. Владимир Таланов – 16:43

3. Александр Якутилов – 16:54

5 км, женщины

1. Юлия Конякина – 17:36

2. Екатерина Недорезова – 20:39

3. Галина Толпегина – 20:44

21 км, мужчины

1. Алексей Быстров – 1:11:38

2. Дмитрий Тунгусков – 1:15:52

3. Александр Иванов – 1:18:39

21 км, женщины

1. Елена Шамшина – 1:33:12

2. Наталья Сорокина – 1:35:10

3. Дарья Чередник – 1:37:27

3*7, эстафета

1. Быстрый Гонзалес (Алим Закурив / Вячеслав Смаев / Илья Ожгибесов) – 1:17:09

2. Трудовые резервы (Олег Кузнецов / Артем Прибытков / Александр Дрюма) – 1:21:50

3. Дырявые Кроссы (Андрей Ермолов / Антон Буйвидис / Константин Глеков) – 1:25:08

Всего в соревнованиях приняли участие 719 человек и 40 команд. Результаты всех участников забега можно посмотреть здесь.